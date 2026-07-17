Παιδικοί σταθμοί Δήμου Καλαμάτας: Στο προσκήνιο η απουσία νοσηλευτικού προσωπικού

Ένα ζήτημα για το οποίο έχουν κατά καιρούς εκφράσει προβληματισμό γονείς αναδείχθηκε από την αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αφορμή τις εγγραφές και επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η εισήγηση που εγκρίθηκε αφορούσε την κατάρτιση των οριστικών πινάκων μοριοδότησης και την εγγραφή ή επανεγγραφή βρεφών και νηπίων για την περίοδο 2026-2027. Από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» τέθηκε το θέμα της υγειονομικής κάλυψης των δομών στο σύνολό τους.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ρώτησε αν ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει νοσηλευτή στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και ο δημοτικός σύμβουλος της ίδιας παράταξης, Κώστας Τσαπόγας, αν θα μείνουν παιδιά φέτος εκτός σταθμών.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε ότι προβλέπεται σύμβαση με παιδίατρο, όπου πραγματοποιεί επισκέψεις ανά διαστήματα, έχοντας γνώση της κατάστασης των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές. Για την παρουσία νοσηλευτή εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική κατά τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι προβλέπεται η πρόσληψη νοσηλευτή όταν υπάρχουν παιδιά που χρήζουν φροντίδας λόγω συγκεκριμένων αναγκών. Όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν παρουσιαστεί αντίστοιχες περιπτώσεις, υπήρχαν νοσηλεύτριες στον παιδικό σταθμό της Βέργας. Αναφερόμενος στα παιδιά που θα φιλοξενηθούν τη νέα περίοδο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι υπάρχει συνήθως κινητικότητα μετά την ανακοίνωση των voucher. Όπως εξήγησε, αρκετοί από όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις στους δημοτικούς σταθμούς ενδέχεται τελικά να επιλέξουν κάποια άλλη δομή, όπως έναν ιδιωτικό σταθμό. Για τα νήπια ηλικίας άνω των δυόμισι ετών, ανέφερε ότι, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, φαίνεται πως θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων. Αντίθετα, στην κατηγορία των βρεφών υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός περίπου 30 έως 40 παιδιά. Η τελική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των voucher.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Το βασικό ερώτημα, πάντως, το οποίο έχουν θέσει και αναγνώστες της «Ε», είναι πώς διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Μπορεί η μόνιμη παρουσία προσωπικού υγείας να μην αποτελεί υποχρέωση για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, ωστόσο πρόκειται για χώρους στους οποίους φιλοξενούνται καθημερινά μικρά παιδιά και βρέφη. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος θα μπορούσε να εξετάσει την ανάληψη πρωτοβουλιών, πέρα από όσα προβλέπονται ως υποχρεωτικά.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Γονείς έχουν αναφερθεί και στις δυσκολίες που δημιουργούνται όταν ένα παιδί χρειάζεται να λάβει κάποια φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σταθμό, ή την απλή χορήγηση ενός σπρέι. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν μπορεί, βάσει του κανονισμού, να προχωρεί στη χορήγηση φαρμάκων, με αποτέλεσμα αυτή να μην είναι εφικτή. Γονείς διευκρινίζουν ότι δεν αναφέρονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα παιδί είναι άρρωστο και θα έπρεπε να παραμένει στο σπίτι μέχρι να αναρρώσει, αλλά σε προγραμματισμένες χορηγήσεις απλών φαρμάκων που συμπίπτουν με τις ώρες λειτουργίας των σταθμών. Η δημοτική αρχή είχε άλλωστε τονίσει πρόσφατα την ανάγκη 24ωρης παρουσίας γιατρού στην κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας στον Ταΰγετο, ακριβώς επειδή ο χώρος φιλοξενεί και παιδιά.

Εύλογα, επομένως, τίθεται το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει μια αντίστοιχη, προσαρμοσμένη πρόβλεψη και για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει είτε να πιέσει το αρμόδιο υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση είτε να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάληψης δικών του πρωτοβουλιών, ώστε να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των δομών και το αίσθημα ασφάλειας των οικογενειών.