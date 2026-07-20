Δήμος Δυτικής Μάνης: Πρόβλημα ύδρευσης σε Κιτριές και Καλλιανέικα

Σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης αντιμετωπίζουν οι Κιτριές και τα Καλλιανέικα, καθώς “οι κύριες δεξαμενές τους είναι χωρίς νερό, λόγω υπερκατανάλωσης!”.

Για το γεγονός αυτό διαμαρτύρεται ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Μάνης Παναγιώτης Λούζης, που σχολιάζει επικριτικά τη δικαιολογία των αρμοδίων για τη δεξαμενή που “ψήλωσε”, επισημαίνει ότι η γειτονική Κοινότητα Αβίας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα και εκφράζει την ελπίδα ο νέος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης να δείξει έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση του προβλήματος.

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του ο Π. Λούζης παρατηρεί:

“Σύνδεσμος Υδρευσης Καλαμάτας – Μεσσήνης και περιχώρων ακούει;

Χωρίς νερό οι κύριες δεξαμενές Κιτριών και Καλλιανεΐκων λόγω υπερκατανάλωσης!

Λένε οι αρμόδιοι ότι δεν έρχεται το νερό, διότι η δεξαμενή των Κιτριών είναι λίγα μέτρα πιο ψηλά και δεν ανεβαίνει… Δεν "ψήλωσε" ξαφνικά η δεξαμενή, εκεί ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος όλοι μας διαβεβαιώνουν για την επάρκεια νερού στης πηγές και η στάθμη στη δεξαμενή στις "Τούρλες" που μας στέλνει το νερό είναι ψηλά, αλλά δυστυχώς το νερό δεν έρχεται, την ώρα που η γειτονική Κοινότητα Αβίας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Στα τέλη Ιουλίου, λοιπόν, αναζητούμε τώρα λύσεις με την κατασκευή πρόσθετων μικρών προωθητικών δεξαμενών λίγο πριν τις Κιτριές, που και αυτό απαιτεί ένα εύλογο χρόνο για την υλοποίησή του, εν μέσω θέρους και καύσωνα.

Να φανταστεί κανείς ότι τόσα χρόνια νομίζαμε ότι ανήκουμε στο "προνομιούχο" κομμάτι του Δήμου Δυτικής Μάνης, που υδρεύεται από την Καλαμάτα και έχει συνεχώς και αδιαλείπτως νερό...

Αναρωτιέμαι, αν ανήκαμε στο Δήμο Καλαμάτας και ψηφίζαμε εκεί και όχι στο Δήμο Δυτικής Μάνης, θα είχαμε άλλη αντιμετώπιση;

Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει μόνο ένα αντιπρόσωπο στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης, που είθισται να είναι ο εκάστοτε αντιδήμαρχος Ύδρευσης (αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι αντιπρόσωπος ο τέως αντιδήμαρχος Ύδρευσης).

Ελπίζω, ο νέος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης και δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, κ. Κουτίβας Ηλίας με καταγωγή από το Ακρογιάλι Αβίας, να δείξει έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση του προβλήματος.

Επίσης, παρακαλώ και τους δημοτικούς συμβούλους Καλαμάτας, μέλη της παράταξης του κ. Τζαμουράνη της μείζονος μειοψηφίας, που είναι αντιπρόσωποι στο Σύνδεσμο Ύδρευσης να ασχοληθούν και αυτοί με το σοβαρό αυτό ζήτημα”.