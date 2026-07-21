Δήμος Τριφυλίας: Μήνυση από πολίτη για τραυματισμένα ζώα

Αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά που σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε ο Δήμος δεν έχει πράξει αυτά που έπρεπε, αλλά και ότι γίνεται μετακύληση ευθυνών σε εθελοντές προκειμένου να διαχειριστούν διάφορα περιστατικά ευθύνης και αρμοδιότητας του Δήμου.

Αυτό που τονίζεται είναι ότι παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και αιτήματα που έχουν γίνει προς τον Δήμο, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου που είναι και ο από το νόμο αρμόδιος. Απλά υπάρχουν τυπικές απαντήσεις χωρίς αποτέλεσμα, όλα αυτά σημειώνεται ότι σε μια τουλάχιστον περίπτωση καταγγελίας είχε ως αποτέλεσμα ένα ζώο να πεθάνει μετά τον τραυματισμό του.

Τέλος ζητείται να διερευνηθεί αν ο Δήμος είναι συμβεβλημένος με κτηνίατρο, αν λειτουργεί πενταμελή επιτροπή και αν γενικά τηρεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο.

Κ.Μπ.