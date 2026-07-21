Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η λήψη απόφασης για επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας κατά τη διοργάνωση Λευκής Νύχτας στους Γαργαλιάνους. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλος Άγρας». Έγκριση δαπάνης προστίμου ΚΤΕΟ. Ορισμός ομάδων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τριφυλίας για την αυτοτελή εκτέλεση όμοιων ή ομοειδών δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 636 του ν. 5314/2026.

Αποζημίωση μελών δημοτικού συμβουλίου, δημοτικών επιτροπών, διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και συνδέσμων.(Ν.5314/2026). Έγκριση Επέκτασης - Δαπάνης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αετού με ένα στύλο. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για τοποθέτηση booth για την προσωρινή εξυπηρέτηση πελατών ΔΕΗ Φιλιατρά. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών περί ονοματοδοσίας πλατείας δυτικά του Δημαρχείου Φιλιατρών.

Λήψη απόφασης υπέρ της διερεύνησης και προώθησης της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας στην παραλιακή ζώνη βόρεια του λιμένα Κυπαρισσίας στο πλαίσιο του υπό εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ). Λήψη απόφασης για το έργο «Διαπλάτυνση αγροτικής οδού» στη θέση Γουβάκια της Δ.Κ. Ραχών της Δ.Ε. Κυπαρισσίας. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026 - 2η Τροποποίηση . Λειτουργία εμποροπανήγυρις Αγρίλι Φιλιατρών 2026 - ορισμός πενταμελούς επιτροπής. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών «Καθαρισμός εσωτερικών και αύλειων χώρων κτιρίων Δημοτικών υπηρεσιών της Κοινότητας Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας.Έγκριση Απολογισμού επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2025.

Κατάθεση πρότασης Αικατερίνης Τσιγκάνου στο δημοτικό συμβούλιο για την Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) με ευθύνη του Δήμου και διεκδίκηση της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης για την λειτουργία του. Αφορμή για την πρόταση αποτελεί το τραγικό περιστατικό στη Γιάλοβα που αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα ελλείψεων στην κοινωνική προστασία. Η ευθύνη των παιδιών δεν μπορεί να είναι μόνον ατομική υπόθεση Είναι κοινωνική ευθύνη και δικαίωμα κάθε οικογένειας, σημειώνει στη πρόταση της.

Θεσμική ερώτηση , του Θεόδωρου Γκρίτζαλη , προς τη Δημοτική Αρχή και δημόσια ενημέρωση των πολιτών για τη συνεχή χρήση δημοτικού οχήματος από Αντιδήμαρχο.

Κ.Μπ.