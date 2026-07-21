Δήμος Τριφυλίας: Ερχεται το 2° Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 – 26 Ιουλίου στο Πάρκο της Βλαχέρνας και στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου και η Φοιτητική ερευνητική ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Τριφυλίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού), πρόκειται να υλοποιήσουν εργαστήρια για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Τριφυλίας.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου – Πάρκο Βλαχέρνας, Φιλιατρά

Ώρα 7.30 Εργαστήρι Θεάτρου Σκιών. Οι καθηγητές, οι φοιτητές και τα παιδιά προετοιμάζουν την παράσταση. Μαθαίνουν τα λόγια και ετοιμάζουν τα σκηνικά.

Σάββατο, 25 Ιουλίου – Πάρκο Βλαχέρνας, Φιλιατρά

Ώρα 21.30 Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια, θα λάβουν μέρος και σε μια θεατρική παράσταση, την οποία ετοίμασαν μέλη του ΕΣΠΛΟ και του ΘΕΩΡΕΙΟΥ. Ο τίτλος της παράστασης είναι: «Στον βυθό του Μπόστ» και βασίζεται σε κείμενα του μεγάλου καλλιτέχνη Χρύσανθου Μποσταντζόγλου.

Κυριακή, 26 Ιουλίου. Ώρα 20.00 Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης – Κτήριο Σπέντζα, Κεντρική Πλατεία Φιλιατρών.

Εγκαίνια της έκθεσης «Οι βαλίτσες των σκιών αφηγούνται».

Οργάνωση, επιμέλεια: Μαύρο Θέατρο Πάτρας, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό από τις 26.07.2026 έως τις 28.07.2026. Ώρες λειτουργίας 11.00 έως 13.00 και 19.00 έως 21.00.

Ώρα 21.30 – Πάρκο Βλαχέρνας, Φιλιατρά

Μουσικοθεατρική παράσταση Καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους του Κώστα Μακρή, με ζωντανή ορχήστρα, με τον τίτλο «Γεια σου Γιάνναρε».

Αποτελεί ένα αφιέρωμα στον θρυλικό καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο, μέσα από τη ματιά και την τέχνη του μαθητή του, Κώστα Μακρή, που συνεχίζει την παράδοση του ελληνικού θεάτρου σκιών. Η παράσταση συνδυάζει τη μαγεία του παραδοσιακού θεάτρου σκιών με τη δύναμη του ρεμπέτικου τραγουδιού. Μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη κέφι, νοσταλγία και πολλές εκπλήξεις.

Συμμετέχουν ζωντανά οι μουσικοί: Σωτήρης Παπατραγιάννης: μπαγλαμάς, τραγούδι, Αργύρης Νικολάου: κιθάρα, τραγούδι, Δημήτρης Κρανίδας: μπουζούκι, τραγούδι, Βιβή Αποστολάτου: τραγούδι. Στον μπερντέ: Κώστας Μακρής

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχουν τα μέλη του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου και της Φοιτητικής ερευνητικής ομάδας ΘΕΩΡΕΙΟ: Λουκία Βισίλια, Αριστοτέλης Μακρής, Δημήτρης Μαρούδας, Μαρία Μπλατσογιάννη, Γιώργος Πουρνάρης, Έφη Τριπολιτσιώτη, σε συντονισμό και επιμέλεια της διδάσκουσας Μαρίας Φραγκή και μουσική διδασκαλία της Αγγελικής Κορδέλλου, μέλους ΕΕΠ. Παρευρίσκεται ο κος Άγις Μαρίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του ΕΣΠΛο και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΘΕΩΡΕΙΟΥ.

Όλες οι παραπάνω δράσεις γίνονται με την επιστημονική ευθύνη της Δρ. Μαρίας Αργυροπούλου, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Δρ. Μαρίας Φραγκή, ΕΕΠ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε θερμά τον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, που φέτος συμπληρώνει και γιορτάζει 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του, για τη φιλοξενία στο Πάρκο Βλαχέρνας Φιλιατρών. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν συμμετοχή για τους μικρούς φίλους του Θεάτρου Σκιών και είναι ελεύθερες για το κοινό.

Κ.Μπ.