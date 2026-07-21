Δήμος Μεσσήνης: Αγορά ακινήτου για χώρο στάθμευσης

Ακόμα, το Δ.Σ. Μεσσήνης αναμένεται να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για “Διευθέτηση τμήματος του ρέματος «Μουρτιάς» ή «Τζιρτζωρέικο» και να καθορίσει κοινόχρηστο χώρο και τέλος χρήσης για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μεσσήνης, ενώ η μείζων μειοψηφία έχει καταθέσει για συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα “Αεροδρόμιο Τριόδου – Εφαρμογή σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΓΕΑ για την εκμετάλλευση του χώρου και αντικατάσταση Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε ΟΤΑ”.

Αλλα θέματα με σχετικό ενδιαφέρον στην αυριανή συνεδρίαση είναι:Ο καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Η έγκριση εκποίησης ακινήτων. Η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για την αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πολυλόφου. Η έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου, Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλοφιτών Μεσσηνίας “Ο Άγιος Δημήτριος”, για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης «23η Γιορτή Σύκου–Μεσσηνιακές Ημέρες Σύκου 2026», στη Δ.Κ Πολυλόφου, στις 18 Αυγούστου. Η έγκριση εκμίσθωσης χώρων δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικού σχολείου) Τριόδου. Η έγκριση προκήρυξης του 14ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2027. Η επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 38/2026 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης “Έγκριση παραχώρησης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας στον Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας”. Η έγκριση πρακτικού επιτροπής για την παροχή φιλοξενίας παιδιών απόρων και χαμηλόμισθων, εργαζομένων και ανέργων δημοτών, σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026. Η έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές και διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου. Η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης από ανάδοχο της εργασίας “Μεταφορά υπολείμματος ανακύκλωσης στη ΜΕΑ Καλλιρρόης”.