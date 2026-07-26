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Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026 12:30

Έγκριση για λούνα παρκ στο πανηγύρι της Μεσσήνης

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Έγκριση για λούνα παρκ στο πανηγύρι της Μεσσήνης

Navarino Agora

Τον κοινόχρηστο χώρο και το τέλος χρήσης για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της Μεσσήνης, καθόρισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος ανέφερε ότι το λούνα παρκ θα εγκατασταθεί στο διάστημα 9 με 30 Σεπτεμβρίου, στο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας (σε 1.105 τ.μ.) και σε μέρος της πλατείας (400 τ.μ.), με τίμημα 18.511 ευρώ (12,30 ευρώ ανά τ.μ.).

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης πρότεινε να μειωθεί το τίμημα και να μειώσει και ο ιδιοκτήτης την τιμή για τα παιδιά, ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου να μπορούν να απολαύσουν το λούνα παρκ.

Ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος ρώτησε αν το πάρκινγκ είναι πάρκινγκ ελεγχόμενης στάθμευσης ή λούνα παρκ και ο αντιδήμαρχος απάντησε πως χρησιμοποιείται για λούνα παρκ μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο του πανηγυριού.

Ο κ. Θεοδωρακόπουλος ζήτησε να παραμείνει ως πάρκινγκ και βρεθεί άλλος χώρος για λούνα παρκ και καταψήφισε. Κατά ψήφισε και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κώστας Κατσούλης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, “δεν θα πάω κατηγορούμενος”.

Γ.Σ.

Κατηγορία Δήμοι
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