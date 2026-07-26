Έγκριση για λούνα παρκ στο πανηγύρι της Μεσσήνης

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος ανέφερε ότι το λούνα παρκ θα εγκατασταθεί στο διάστημα 9 με 30 Σεπτεμβρίου, στο πάρκινγκ της κεντρικής πλατείας (σε 1.105 τ.μ.) και σε μέρος της πλατείας (400 τ.μ.), με τίμημα 18.511 ευρώ (12,30 ευρώ ανά τ.μ.).
Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης πρότεινε να μειωθεί το τίμημα και να μειώσει και ο ιδιοκτήτης την τιμή για τα παιδιά, ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου να μπορούν να απολαύσουν το λούνα παρκ.
Ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος ρώτησε αν το πάρκινγκ είναι πάρκινγκ ελεγχόμενης στάθμευσης ή λούνα παρκ και ο αντιδήμαρχος απάντησε πως χρησιμοποιείται για λούνα παρκ μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο του πανηγυριού.
Ο κ. Θεοδωρακόπουλος ζήτησε να παραμείνει ως πάρκινγκ και βρεθεί άλλος χώρος για λούνα παρκ και καταψήφισε. Κατά ψήφισε και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κώστας Κατσούλης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, “δεν θα πάω κατηγορούμενος”.
Γ.Σ.