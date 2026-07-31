Μεγάλη συμμετοχή σε πρόγραμμα ανέργων στον Δήμο Οιχαλίας

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των ανέργων της περιοχής στο πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα», καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων με την πλήρη κάλυψη του στόχου των 500 ωφελουμένων στον Δήμο Οιχαλίας.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν στις 13 Ιουλίου, επισημαίνοντας πως το έντονο ενδιαφέρον επιβεβαιώνει τη σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Για την εκπαίδευση των 500 ωφελουμένων έχουν ήδη συγκροτηθεί 22 τμήματα κατάρτισης, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 440 ώρες κατάρτισης, από τις οποίες οι 273 είναι θεωρητική εκπαίδευση και οι 167 πρακτική άσκηση, με δυνατότητα δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτής παρακολούθησης. Οι θεματικές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών, την επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, καθώς και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Παράλληλα προβλέπονται 12 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, πιστοποίηση δεξιοτήτων και εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 2.200 ευρώ για κάθε ωφελούμενο.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η δράση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον Δήμο Οιχαλίας, ενισχύοντας τόσο τους ανέργους όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις με πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχει σταδιακή ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των τμημάτων, την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων και τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης.