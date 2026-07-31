"Το κορίτσι που σκότωσε τον πρωθυπουργό" της Ειρήνης Δερμιτζάκη

Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού; Τι συζητά το άγαλμα ενός Καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα; Γιατί η οικονόμος του μουσείου της Βαρκελώνης έχει εμμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο; Πώς ξεχωρίζεις μια αληθινή είδηση από μια ψευδή; Διεφθαρμένοι πολιτικοί, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, μετέωροι έφηβοι και πληρωμένοι δολοφόνοι πρωταγωνιστούν σε ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαγικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλονία. Από την Αθήνα έως τη Βαρκελώνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που, με μια απερίσκεπτη πράξη, αλλάζει άθελά της τον ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο; (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)