ΓΣΕΕ: Αναγκαίες «γενναίες αποφάσεις» για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος μετά τους θανάτους πυροσβεστών

Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πυροσβεστών επισημαίνει η ΓΣΕΕ, με αφορμή τους τρεις τραγικούς θανάτους πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

Σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας πως τα πρόσφατα δυστυχήματα αναδεικνύουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου συστήματος πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, αναφέρει πως οι θάνατοι ενός εποχικού πυροσβέστη, ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας και ενός μόνιμου αξιωματικού καταδεικνύουν την ανάγκη για μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία όσων επιχειρούν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Κάνει λόγο για πάγιες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες, όπως τονίζει, απαιτούν ενίσχυση του προσωπικού, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των πυροσβεστών, ανανέωση του εξοπλισμού, αλλά και λήψη μέτρων για την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ αναφέρεται και στα εργασιακά ζητήματα του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι εργαζόμενοι που καλύπτουν διαρκείς και κρίσιμες ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προσωρινό προσωπικό, αλλά χρειάζονται σταθερό εργασιακό πλαίσιο και ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου τους.

Τέλος, καλεί την πολιτική ηγεσία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουν άμεσα στην έναρξη εθνικού διαλόγου για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των πυροσβεστών.

«Έχει έρθει η ώρα γενναίων παρεμβάσεων και αποφάσεων, ώστε να μη θρηνήσουμε στο μέλλον κι άλλα θύματα», καταλήγει η Συνομοσπονδία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ