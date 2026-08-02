Εγκριση προγραμματισμού προσλήψεων στον Δήμο Τριφυλίας

Τον ετήσιο προγραμματισμό πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για το έτος 2027, μόνιμο και ορισμένου χρόνου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Ο προγραμματισμός για μόνιμο προσωπικό περιλαμβάνει 3 άτομα από τα οποία δύο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ένα ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών.

Ενώ για προσωπικό ορισμένου χρόνου προγραμματίζονται 31 προσλήψεις, οι οποίες αφορούν: 19 άτομα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων /προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης έως 10 μήνες , 4 άτομα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων /προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης 3 ώρες την ημέρα έως 10 μήνες. 2 άτομα ΤΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας πλήρους απασχόλησης έως 11 μήνες, 1 άτομο ΔΕ προσωπικού εστίασης, μαγείρων πλήρους απασχόλησης έως 11 μήνες, 1 άτομο ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων πλήρους απασχόλησης έως 11 μήνες, 1 άτομο ΠΕ καλών τεχνών / ζωγράφων πλήρους απασχόλησης έως 8 μήνες, 1 άτομο ΤΕ μουσικών πλήρους απασχόλησης έως 8 μήνες, 1 άτομο ΤΕ μουσικών/ ενοργάνωσης πνευστών οργάνων πλήρους απασχόλησης έως 8 μήνες, 1 άτομο ΠΕ μηχανικών πολιτικών μηχανικών πλήρους απασχόλησης έως 24 μήνες.

Κ. Μπ.