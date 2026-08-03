Τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε στα ενοίκια της Καλαμάτα

Η βασική θέση του ήταν απλή: οι ορθές οικονομικές αποφάσεις οφείλουν να υπολογίζουν τις κρυφές συνέπειες και όχι μόνο το άμεσο, ορατό αποτέλεσμα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεωρίας του είναι η περίφημη «σπασμένη τζαμαρία». Όταν κάποιος σπάει ένα τζάμι, ο τζαμάς πληρώνεται για να το αντικαταστήσει. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως οικονομική δραστηριότητα. Όμως, το χρήμα που δαπανήθηκε για την επισκευή θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι εντελώς νέο και παραγωγικό. Η κοινωνία τελικά χάνει την αξία αυτού που δεν γεννήθηκε ποτέ λόγω μιας αναγκαστικής δαπάνης.

Η θεωρία αυτή ταιριάζει γάντι στη συζήτηση για τα υψηλά ενοίκια στην Καλαμάτα. Πολλοί εστιάζουν αποκλειστικά στις αρνητικές επιπτώσεις. Αρνούνται συστηματικά να δουν την άλλη όψη του νομίσματος. Η υψηλή απόδοση των ακινήτων τροφοδοτεί μια τεράστια οικοδομική δραστηριότητα. Παράλληλα, οδηγεί στην ανακαίνιση δεκάδων εγκαταλειμμένων οικημάτων, μετατρέποντας ερείπια σε σύγχρονες κατοικίες. Έτσι δημιουργείται πραγματικός οικιστικός πλούτος. Αυτός ο πλούτος στην Ελλάδα δεν συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων ολιγαρχών. Διαχέεται σε χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες που επενδύουν τους κόπους μιας ζωής για να αποκτήσουν το δικό τους κεραμίδι.

Η αυξημένη ζήτηση κατοικιών στην πόλη φυσικά είναι πολυπαραγοντική καθώς η Καλαμάτα προσφέρει ένα εξαιρετικό φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Το σύγχρονο νοικοκυριό αναζητά ποιοτική ζωή και εμφανίζεται διατεθειμένο να πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα. Προτιμά να αγοράσει ή να ενοικιάσει στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, παρά να μετακομίσει σε γειτονικούς οικονομικότερους οικισμούς που υστερούν σε κοινωνικές και πολιτιστικές και οικονομικές υποδομές που προσφέρει μόνο ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Μια απλή σύγκριση της οικοδομικής δραστηριότητας ανάμεσα στην ακριβή Καλαμάτα και τη φθηνή Μεσσήνη πείθει και τον πιο δύσπιστο παρατηρητή. Φυσικά, οι ακραίοι κρατιστές επιμένουν να εθελοτυφλούν. Προσπερνούν τη θετική πλευρά των υψηλών τιμών και προτείνουν τις γνωστές συνταγές. Ουσιαστικά ζητούν να «σπάσουμε τζαμαρίες» μέσω κρατικών παρεμβάσεων, ελπίζοντας ότι η αναγκαστική αντικατάστασή τους θα κινήσει μαγικά την αγορά.

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