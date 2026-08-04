Αποκαταστάσεις δρόμων σε χωριά της Αλαγονίας

Αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους των χωριών της Αλαγονίας που καταστράφηκαν τον περασμένο χειμώνα, πρόκειται να κάνει ο Δήμος Καλαμάτας με το 1 εκ. ευρώ που του χορηγείται μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αυτό επιβεβαιώθηκε ομόφωνα στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή, όπου ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι υπάρχει διαθέσιμο ακόμα 1 εκ. ευρώ για παρόμοιες παρεμβάσεις, ενώ οι μειοψηφίες ζήτησαν να γίνουν ουσιαστικά έργα, που θα αντιμετωπίσουν τις αιτίες των ζημιών και των κατολισθήσεων.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση με 4 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 999.917,40 ευρώ, που θα υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 6 Δήμους της Περιφέρειας, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Στην εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεσμών που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου, η πρόταση περιελάμβανε τα ακόλουθα 4 υποέργα: 1) Αποκατάσταση προσβάσεων σε δρόμους των Κοινοτήτων Νέδουσας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας μετά από θεομηνία, προϋπολογισμού 372.000 ευρώ με ΦΠΑ. 2) Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, προϋπολογισμού 99.956,40 με ΦΠΑ. 3) Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου λόγω θεομηνίας, προϋπολογισμού 155.961 ευρώ με ΦΠΑ. 4) Αποκατάσταση προσβάσεων σε δρόμους περιοχής στις Κοινότητες Καλαμάτας και Ελαιοχωρίου μετά από θεομηνία’’, προϋπολογισμού 372.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο κ. Παπαευσταθίου ενημέρωσε ότι υπάρχουν οι μελέτες.

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος είπε ότι υπάρχουν 2 εκ. ευρώ διαθέσιμα και η πρόταση για το άλλο ευρώ θα έρθει αργότερα και παρατήρησε πως “άλλαξε η διαδικασία, η χρηματοδότηση είναι μέσα από την Περιφέρεια, όχι από το υπουργείο”.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη ανέφερε ότι “το νερό δεν πρέπει να μένει κάτω από τον δρόμο, αυτό δημιουργεί το πρόβλημα”.

Ο πολιτικός μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βασίλης Χρονόπουλος εξήγησε ότι “μιλάμε μόνο για αποκαταστάσεις. Είναι άλλες μελέτες, πιο ακριβές για την οριστική αντιμετώπιση. Τώρα αντιμετωπίζονται γρήγορες αποκαταστάσεις”. Και διαβεβαίωσε ότι στην οριστική αποκατάσταση θα συμπεριληφθεί και το αίτημα κατοίκου της περιοχής, που έχει τεθεί με επιστολή.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε ότι “τα έργα αφορούν άμεσες αποκαταστάσεις ζημιών, ενώ έχουν περάσει 6 – 7 μήνες. Η αντίδραση κράτους και υπηρεσιών δεν είναι η καλύτερη” και σημείωσε: “Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και θέλει άλλου είδους αντιμετώπιση, πιο σφαιρική, πιο σύνθετη. Ακόμα περιμένουμε την έκθεση του ΙΓΜΕ. Να ξεκινήσουμε άμεση αντιμετώπιση διευθέτησης των ομβρίων του Ταϋγέτου, γιατί θα έχουμε κατολισθήσεις κάθε φορά που θα βρέχει. Το άλλο εκατομμύριο να μην αναλωθεί σε μικρά έργα, αλλά σε ενέργειες που ριζικά θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα”.

Η κ. Καντζιλιέρη συμφώνησε με τον κ. Τζαμουράνη και προέτρεψε τη δημοτική αρχή “μην βιαστείτε, να γίνει σωστά το έργο. Θα είναι πεταμένα λεφτά”.

Τέλος, ο σύμβουλος της μείζονος Βασίλης Κανάκης ζήτησε “να μην κάνουμε ενέργειες, πριν διαπιστώσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Να βρούμε τις αιτίες και μετά να κάνουμε την αποκατάσταση. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό που πάει να γίνει”.