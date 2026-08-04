«Μάγια η Μέλισσα» στο Ανοιχτό Θέατρο

Μέσα από το χιούμορ και τη δράση, τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το περιβάλλον και να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Εντυπωσιακές πτήσεις, φαντασμαγορικά ζογκλερικά και ακροβατικά γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης και δίνουν έναν εκρηκτικό ρυθμό που καθηλώνει. Πολύχρωμα σκηνικά και εντυπωσιακά κοστούμια υψηλής αισθητικής δημιουργούν έναν παραμυθένιο μικρόκοσμο, ενώ ο χορός, το γέλιο και το τραγούδι πλημμυρίζουν τη σκηνή, μετατρέποντας κάθε λεπτό σε μια μοναδική γιορτή. «Μια διαδραστική εμπειρία που υπόσχεται να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Η Μάγια, ο Βίλλυ και η παρέα τους σας περιμένουν για να αποδείξουν πως, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα», αναφέρεται στο κάλεσμα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορία μας βρίσκει τη Μάγια, την πιο ανήσυχη και ελεύθερη μέλισσα του κόσμου, σε μια νέα πρόκληση. Η επιθυμία της να γνωρίσει τη ζωή έξω από την κυψέλη παρασύρει τον αχώριστο, αλλά πάντα διστακτικό φίλο της, Βίλλυ, σε μια περιπέτεια που θα τους μείνει αξέχαστη. Οταν η κυψέλη σπάει κατά λάθος, η παρέα πρέπει να δράσει γρήγορα! Με τη βοήθεια του σοφού Φλιπ της ακρίδας, του ατρόμητου Μπεν του σκαθαριού και της πανέμορφης πεταλούδας Βεατρίκης, ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου γεμάτο απρόοπτα. Απέναντί τους θα βρουν την πανούργα αράχνη Θέκλα, που με τα δίχτυα της προσπαθεί να σταματήσει τα σχέδιά τους. Θα καταφέρουν η Μάγια και ο Βίλλυ να ξεφύγουν από τον ιστό της και να επιστρέψουν στη κυψέλη;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Νίκος Λημνιός και Αντώνης Ζιώγας. Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου. Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα. Μουσική: Νίκη Γρανά. Ενορχήστρωση: Χάρης Γκατζόφλιας. Στίχοι τραγουδιών: Αντώνης Ζιώγας και Βασιλική Κωνσταντινίδου. Στην παράσταση ακούγεται το «Τραγούδι της λίμνης», σε μουσική Χάρη Γκατζόφλια και στίχους Μπίλιως Κωνσταντοπούλου. Κατασκευή κοστουμιών: Ανδριάνα Λιόρα. Κατασκευή σκηνικών: Kolossaion Productions. Φωτισμοί: Τρύφων Κεχαγιάς. Παραγωγή: Kolossaion Productions. Πρωταγωνιστούν οι Αγγελική Δεληγιάννη, Ελευθερία Θανάση, Γεωργία Κούκα, Ανδρέας Παπαϊωάννου, Ειρήνη Πρεβεζάνου και Νίκος Χρηστίδης. Τα εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται προς 13 ευρώ μέσω της πλατφόρμας ComeTogether και στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί». Η γενική είσοδος στο ταμείο ανέρχεται στα 14 ευρώ.