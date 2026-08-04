Απαιτείται προσοχή στην ακτή της Μεθώνης

Προειδοποιητικές πινακίδες έχουν τοποθετηθεί στην ακτή της Μεθώνης για τους λουόμενους, ώστε να μην κολυμπούν κοντά στον μόλο, γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από διερχόμενα σκάφη.

Οι λουόμενοι θα πρέπει να τηρούν την προτροπή και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με προσοχή. Ομως, προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι χειριστές των σκαφών και να μην κινούνται με ταχύτητα, σε έναν τέτοιον χώρο.

Γ.Σ.