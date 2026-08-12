Προχωρά η ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλαμάτας

Την ένταξη της Πράξης, δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται σε 349.898,24 €. Για την εν λόγω εξέλιξη την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος» στεγάζεται από το 2002 σε νεοκλασικό κτήριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι χώρος μαρτυρίας και μνήμης της γενναιοδωρίας των Εικαστικών δημιουργών. Φιλοξενεί τα έργα που δωρίστηκαν από τους δημιουργούς τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986 για την ανοικοδόμηση της Πόλης, έργα που η Πόλη προτίμησε να φυλάξει για να αποτελέσουν τον πυρήνα της "συλλογής" της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ο πυρήνας των έργων της χαρακτηρίζεται από πολυμορφία εικαστικών τάσεων και ρευμάτων. Τα εν λόγω έργα έχουν εμπλουτιστεί και από μεταγενέστερες δωρεές αρκετών καλλιτεχνών. H Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική δραστηριότητα της Χώρας. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: Φωτογράφιση, τεκμηρίωση και επεξεργασία 364 έργα τέχνης και 122 χάρτες. Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης. Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου. Δημιουργία 3D εικονικής έκθεσης. Εικονική περιήγηση. Ψηφιακό Ξεναγό. Επαυξημένη Πραγματικότητα. Ντοκιμαντέρ για την ιστορία της έκθεσης.