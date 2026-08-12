Το Video Art Μηδέν σε εκδηλώσεις στη Φλώρινα

Το Video Art Μηδέν, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Γιούλα και Ολγα Παπαδοπούλου, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας, συμμετέχει στις εκδηλώσεις «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» του Δήμου Φλώρινας, παρουσιάζοντας ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Αυγούστου.

Η διοργάνωση, σε επιμέλεια της Τατιάνας Αλτίνη, φιλοξενεί επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανιχνεύοντας σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από τη θεματική και αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας. Οι προβολές οργανώνονται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικούς προβληματισμούς και προσεγγίζουν έννοιες όπως η μνήμη, το σώμα, η κίνηση, οι επιθυμίες, τα όνειρα, αλλά και η συχνά σκληρή και απειλητική πραγματικότητα.

Το Video Art Μηδέν αποτελεί ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα. Με μακρόχρονη παρουσία στον χώρο από το 2005, συνεχίζει τη δράση του με ένα ευέλικτο και διευρυμένο πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας πλατφόρμες προβολής και διαλόγου που ενθαρρύνουν την πρωτότυπη οπτικοακουστική δημιουργία, ενισχύουν την έρευνα και φέρνουν το κοινό σε επαφή με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., θα προβληθεί το «Ασταθείς Ορίζοντες: Σώματα, εικόνες και κόσμοι σε μετάβαση», ενώ στις 9.30 μ.μ. ακολουθεί το «Narrative poetry». Την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 7.30 μ.μ., θα προβληθεί το «Στιγμές», στις 8.30 μ.μ. το «Hide and Seek 2» και στις 9.30 μ.μ. το «Who was Here?».