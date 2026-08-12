Μηνύματα για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στη “Γιορτή Ελιάς” στο Ραπτόπουλο

«Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» ήταν το θέμα της φετινής Γιορτής της Ελιάς που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Ραπτόπουλο Τριφυλίας.

Σε ένα ιστορικό χωριό, με βαθιές πολιτιστικές ρίζες, αλλά και άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρωτογενή τομέα. Η πετυχημένη εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Ελαιοτριβείο – Λαογραφικό Μουσείο, μέσα στο οποίο κρατούνται ζωντανές οι μνήμες που συνδέουν το σήμερα με τις παραδόσεις. Ενώ έχει αναδειχθεί και σε πόλο έλξης πολλών σχολειών που κάθε χρόνο το επισκέπτονται.

Μέσα από την φετινή εκδήλωση αναδείχθηκε πως μπορεί ο πρωτογενής τομέας με τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η περιοχή, μπορούν να συνδυαστούν με τον τουρισμό και να συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών και όχι μόνο περιοχών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του προέδρου του Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων Τάσου Γυφτάκη, που με συγκίνηση αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του Συλλόγου αλλά και πολλών ακόμη ατόμων για να αναδειχθεί ο τόπος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως “οι Σύλλογοι δεν υπάρχουμε μόνο για να ανταμώνουμε μία φορά το χρόνο ή για να διατηρούμε απλώς τα έθιμα και τις παραδόσεις μας πρέπει να γινόμαστε οι πρεσβευτές του τόπου μας και να δημιουργούμε προϋποθέσεις για ανάπτυξη”. Αναφέρθηκε στην ιστορία του χωριού, την πολιτιστική του κληρονομιά, το φυσικό του περιβάλλον σημειώνοντας μάλιστα ότι το μονοπάτι που καθαρίστηκε από το Ραυτόπουλο στη Παλαιά βρύση εντάχθηκε στο Messinia Trail και αποτελεί τμήμα του Peloponnese Trails, στα ιστορικά μνημεία της περιοχής.

Για να καταλήξει τονίζοντας πως αν μια φορά το χρόνο υπήρχε μια επίσκεψη σε όλα αυτά τα μέρη, θα έπαιρνε ζωντάνια αυτός ο τόπος. Στόχος μας και σκοπός μας είναι αυτός, σημείωσε.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος συνεχάρη το Σύλλογο για την εκδήλωση, αναφέρθηκε μάλιστα στις παιδικές του μνήμες που το συνδέουν με την περιοχή και τα χωριά αυτά, αλλά και πως μέσα από τα εκθέματα του μουσείου διατηρείται ζωντανή η μνήμη της παράδοσης μας. Ευχήθηκε σε όλους για τις ημέρες αυτές και τόνισε πως οι Ελληνες “πρέπει και είμαστε ενωμένοι στα μεγάλα ζητήματα, πέρα από τις διαφωνίες που υπάρχουν σε μικρότερα θέματα”.

Από τη πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου χαιρετισμό απεύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Αδαμόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι “ο Σύλλογος επιτελεί σημαντικό έργο στο χωριό, οι τόποι μας αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά έχουν και πολλά πλεονεκτήματα, πρέπει να δώσουμε και στόχος μας είναι να δώσουμε προοπτική στα χωριά μας”.

Εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας η αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Παναγοπούλου επισήμανε ότι από την πλευρά του ο Δήμος στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και στόχος είναι να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην ανάπτυξη. Ενώ μίλησε και για τις προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική προβολή όλης της Τριφυλίας.

Ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές επισήμανε ότι “ο τόπος μας παράγει ποιοτικά προϊόντα, είναι ευλογημένος και πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος σε συνδυασμό με τον τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης”.

Ο πρώην διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος τόνισε ότι η περιοχή έχει πολλές δυνατότητες, λέγοντας πως όλη αυτή η περιοχή μπορεί να γίνει βιολογική ζώνη.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας Παναγιώτης Λούτος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι τέτοιες δραστηριότητες αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης των Συλλόγων.

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κωνσταντίνο Μαρινάκο, Πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στο ρόλο των Συλλόγων τονίζοντας πως κρατούν ζωντανά τα χωριά. Από εκεί και πέρα μίλησε εκτενώς για το πώς μπορούν πρωτογενής τομέας και τουρισμός μέσα από τις διάφορες μορφές του να δώσουν προοπτική ανάπτυξη της για τις ορεινές περιοχές όπως το Ραπτόπουλο. Υπογραμμίζοντας πάντως ότι τον πρώτο λόγο στην ανάπτυξη ενός τόπου τον έχει η τοπική κοινωνία και όχι η Πολιτεία.

Επίσης μίλησε για τις θεσμικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν αλλά και τις δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο υποδομών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με κέρασμα και γλέντι με ζωντανή μουσική.

Κ.Μπ.