Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Συνεδρίαση με… κλιματισμό, απουσίες και ομόφωνες αποφάσεις

Με κλιματισμό επιτέλους στην αίθουσα συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας , με πολλές απουσίες και με ομόφωνες αποφάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόντες ήταν μόλις 14 από τους 25 δημοτικούς συμβούλους και μόλις ένας από την αντιπολίτευση, ο Παναγιώτης Τσαφαράς.

Στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2026-2027, οι οποίες όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Νίκος Φρούσος είναι 15 για τον Παιδικό Σταθμό Κυπαρισσίας, 17 για τον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών, 18 για τον Παιδικό Σταθμό Γαργαλιάνων και 2 για τον Παιδικό Σταθμό Κοπανακίου.

Δόθηκε άδεια για κλείσιμο του δρόμου στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας για σήμερα Πέμπτη από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά από αίτημα επιχειρήσεων για διοργάνωση νησιώτικου γλεντιού.

Επίσης αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Μαραθούπολη, όπου πέρα από τις ημερομηνίες 14 και 15 Αυγούστου, αφορούσαν και το διήμερο 5 και 6 Αυγούστου. Με το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Τσαφαρά να σημειώνει ότι καλούνται να πάρουν απόφαση για ημερομηνίες που έχουν παρέλθει. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σώματος Χαράλαμπος Αυρηλώνης τόνισε πως όταν ήρθε η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου δεν προλάβαινε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εγκρίθηκε ο απολογισμός επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2025 που αφορούσε το Σύλλογο Πυρσό.

Σχετικά με την λειτουργία της εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας 2026 και τον ορισμό ορισμός πενταμελούς επιτροπής, εγκρίθηκε η σχετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως τόνισε η αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου οι τιμές παραμένουν οι ίδιες, που είναι 75 ευρώ ανά τρέχον μέτρο, εκτός του χώρου που θα μπουν οι ψησταριές και εκεί είναι 119 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Ακόμη εγκρίθηκε η χορήγηση μετάθεσης προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια-Εξοπλισμός παιδικών χαρών του Δήμου Τριφυλίας».

Έγινε έγκριση του τοπογραφικού διαγράμματος για την αποτύπωση παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων μετά την ολοκλήρωση του έργου Ανάπλασης στην κεντρική πλατεία Φιλιατρών και έγκριση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Τέλος εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου.

Κ.Μπ.