Στο τραπέζι κοινό μέτωπο Δήμου Καλαμάτας και επαγγελματιών για τον τουρισμό – Αιχμές για τον σχεδιασμό και “καμπανάκι” για την εστίαση

Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και επαγγελματιών του τουρισμού αναδείχθηκε ως ένα από τα βασικά ζητήματα στη 2η για το 2026 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία της φετινής σεζόν, οι επόμενες δράσεις εξωστρέφειας, η παρουσία της Καλαμάτας σε εκθέσεις και B2B συναντήσεις και η νέα τουριστική ιστοσελίδα Visit Kalamata, με τη συζήτηση να αναδεικνύει ιδιαίτερα την ανάγκη πιο ενεργής εμπλοκής των ίδιων των επαγγελματιών στις δράσεις του Δήμου.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης παρουσίασε το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι ο Δήμος να διατηρεί συνεχή παρουσία στις αγορές όπου ξεκινά επαφές και να δίνει ιδιαίτερο βάρος σε χώρες με τις οποίες υπάρχει αεροπορική σύνδεση.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο ιστορικό Δημαρχείο θα επανεκκινήσει το επόμενο διάστημα, με τρεις παρουσιάσεις ήδη προγραμματισμένες. Στο info kiosk του ιστορικού Δημαρχείου καταγράφηκαν μέχρι τον Αύγουστο περίπου 3.500 επισκέπτες, έναντι σχεδόν 1.950 το 2025, χωρίς στη φετινή καταγραφή να περιλαμβάνονται τα στοιχεία από το kiosk του λιμανιού, που ολοκλήρωσε πρόσφατα τη λειτουργία του. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται ακόμη πέντε κρουαζιερόπλοια, ενώ ολοκληρώνεται και η δημιουργία νέου τοποσήμου – κατασκευής για φωτογραφίες, που θα τοποθετηθεί σε κομβικό σημείο της πόλης και θα μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να μεταφερθεί.

Στο πεδίο της εξωστρέφειας, ο Δήμος θα συμμετάσχει στη World Travel Market στο Λονδίνο από 3 έως 5 Νοεμβρίου και στην έκθεση τουρισμού και φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 15 Νοεμβρίου μέσω της Περιφέρειας. Παράλληλα, προετοιμάζεται γαστρονομικό event στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου και, κατά πάσα πιθανότητα, αντίστοιχη δράση στο Παρίσι στις 24 Νοεμβρίου. Έχουν ακόμη προγραμματιστεί B2B συναντήσεις στο Ρότερνταμ στις 29 Οκτωβρίου και στο Λονδίνο στις 3 Νοεμβρίου, press trip στα τέλη Σεπτεμβρίου με επαγγελματίες του χώρου από την Ιταλία και influencers fam trip στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο.

Ο κ. Λαζαρίδης γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή του να ενταχθεί στις εργασίες της Επιτροπής Τουρισμού και η «Φάρις», ώστε ο πολιτισμός της πόλης να συνδεθεί πιο οργανωμένα με τον τουρισμό και να υπάρχει ταχύτερη ενημέρωση και καλύτερος συντονισμός για εκδηλώσεις, όπως αυτές των Χριστουγέννων. Αναφέρθηκε ακόμη στην επικείμενη έναρξη εργασιών στο αεροδρόμιο από τη Fraport ως σημαντική εξέλιξη, με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Τη δική του εικόνα για τη φετινή σεζόν μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, Δημήτρης Πατριαρχέας, παρατηρώντας ότι η κίνηση μετατοπίζεται από το παραδοσιακό τρίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου προς το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Όπως σημείωσε, εφόσον ενισχυθεί ο Ιούνιος μπορούν να μπουν ουσιαστικότερες βάσεις για την επιμήκυνση της σεζόν.

Καλή κινητικότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει και για τον Οκτώβριο, με τον Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών να ενισχύει την περίοδο, ενώ τον Νοέμβριο ακολουθεί το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ως προς τις ξένες αγορές, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε Γαλλία, Ισραήλ και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι αρκετοί επισκέπτες ταξιδεύουν μεμονωμένα, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στις σχολικές εκδρομές που δίνουν τη δική τους ώθηση στον κλάδο.

«Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2027 ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ»

Πιο επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΕΜ και ιδρυτικό μέλος του Kalamata Experience, Γιάννης Κολοβός, ο οποίος εξέφρασε προβληματισμό για ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και την εστίαση στην Καλαμάτα και ευρύτερα στη Μεσσηνία. Όπως υποστήριξε, η συζήτηση για τις δράσεις του 2027 θα έπρεπε ήδη να έχει ανοίξει, ώστε να υπάρχει έγκαιρος και ουσιαστικός προγραμματισμός.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα του Visit Kalamata στα social media, στάθηκε στην απουσία προβολής σημαντικών διοργανώσεων, φέρνοντας ως παραδείγματα το Messinia Forum και τη γαστρονομική εκδήλωση στο «Χιλιόμετρο», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο συγκεκριμένο κομμάτι της προβολής.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, στάθηκε ιδιαίτερα στο Kalamata Experience, το οποίο χαρακτήρισε ψηφιακό εργαλείο που η Καλαμάτα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο. Επέκρινε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις της Μεσσηνίας που συμμετέχουν σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται συνολικά στη νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου, τη στιγμή που, όπως είπε, οι επαγγελματίες της Μεσσηνίας συμβάλλουν καθοριστικά σε τουριστικές δράσεις προς όφελος του τόπου.

Παράλληλα, σχολίασε ότι χωρίς σταθερή βάση και οργανωμένο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηρίζεται το πρόγραμμα του Δήμου δύσκολα μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας πάντως τη συνδρομή του Δήμου. Για τις δράσεις μέχρι το τέλος του έτους επισήμανε ότι αρκετές ανακοινώθηκαν καθυστερημένα, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τους αρμόδιους επαγγελματικούς συλλόγους για πιθανή συμβολή τους.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η τοποθέτησή του για την εστίαση. Ο κ. Κολοβός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο και τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτόν, ζητώντας ουσιαστική στήριξη και εκτιμώντας ότι έως τον Αύγουστο του 2027 ενδέχεται να έχει κλείσει το 30% των επιχειρήσεων εστίασης. Ο Δημήτρης Πατριαρχέας πρόσθεσε ότι ενδέχεται να κλείσουν επιχειρήσεις εστίασης που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, μεταφέροντας παράλληλα παράπονα επισκεπτών από τον χώρο της φιλοξενίας.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Στην ανάγκη άμεσης εμπλοκής των επαγγελματιών του τουρισμού στις δράσεις εξωστρέφειας στάθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας θαλάσσιου τουρισμού Kalamata Yachting, Χάρης Βγενής, προτείνοντας να συμμετέχουν ενεργά στις αποστολές και στις τουριστικές εκθέσεις όπου δίνει το «παρών» ο Δήμος και η Καλαμάτα, όπου είναι δυνατόν, να επιδιώκει πιο αυτόνομες παρουσίες.

Έφερε ως παράδειγμα εκπροσώπους του Ναυπλίου, τους οποίους χαρακτήρισε «πιράνχας του τουρισμού», εξηγώντας ότι δεν περιορίζονται σε μια τυπική παρουσία, αλλά αναπτύσσουν διαρκή δραστηριότητα και επαφές. Για τις B2B συναντήσεις εκτίμησε ότι απαιτείται η συμμετοχή ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος την αγορά και πρότεινε τη δημιουργία τεχνικού προγράμματος με τη συνδρομή Δήμου και επαγγελματικών φορέων, πρόταση που βρήκε σύμφωνη την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις για την προβολή, ο σύμβουλος του Δήμου για θέματα τουρισμού, Ηλίας Καλφακάκος, σημείωσε ότι ως γενικός κανόνας δίνεται μεγαλύτερο επικοινωνιακό βάρος σε εκδηλώσεις που χρειάζονται πρόσθετη ώθηση, υπενθυμίζοντας ότι τα social media είναι ένα μόνο από τα διαθέσιμα κανάλια, καθώς υπάρχουν ακόμη το Events Kalamata και οι ηλεκτρονικοί πίνακες.

Για την προβολή των επιχειρήσεων υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που η επικοινωνία του Δήμου χρηματοδοτείται από τους δημότες, είναι εύλογο να υπάρχει προτεραιότητα στους επαγγελματίες της περιοχής. Πρόσθεσε ότι και οι υπόλοιποι δήμοι πρέπει να γίνουν πιο δραστήριοι, ώστε να επωφεληθούν οι δικοί τους επαγγελματίες και να προκύψουν ενδεχομένως κοινές δράσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες που δεν θα περιορίζονται αυστηρά στα όρια της Καλαμάτας, αλλά θα αφορούν συνολικά τη Μεσσηνία, με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα δεδομένα. Όπως ανέφερε ο κ. Καλφακάκος, το Visit Kalamata θα συγκεντρώνει ψηφιακά στοιχεία, ενώ σε συνεργασία με τον Σωτήρη Βαρελά, που εκπόνησε τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, σχεδιάζεται έρευνα προς τις επιχειρήσεις για τη σεζόν του 2026, η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ώστε να δημιουργηθεί ιστορική βάση δεδομένων. Σημείωσε ακόμη ότι μεγάλο μέρος των δράσεων του Δήμου συνδέεται με την Περιφέρεια, της οποίας ο προϋπολογισμός για το 2027 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προγραμματισμό.

Ο προϊστάμενος του Γραφείου Τουρισμού, Νίκος Γιαννακόπουλος, σημείωσε ότι οι αναρτήσεις στα social media συνδέονται κυρίως με το οπτικό ενδιαφέρον και τη δυνατότητα μιας δημοσίευσης να παραμείνει στη μνήμη του χρήστη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι στη νέα τουριστική ιστοσελίδα θα εντάσσονται όλα τα γεγονότα και οι διοργανώσεις. Για την προβολή επιχειρήσεων από την ευρύτερη Μεσσηνία υπενθύμισε ότι στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου παρουσιάζονται επιχειρήσεις από όλο τον νομό.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λαζαρίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης τόσο του περιεχομένου των αναρτήσεων όσο και του υλικού της νέας ιστοσελίδας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για νέο project που ακόμη βελτιώνεται. Παράλληλα, στάθηκε σε θεσμικές αγκυλώσεις και περιορισμούς του υφιστάμενου πλαισίου, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δεν επιτρέπουν να ενταχθούν στο Visit Kalamata και επιχειρήσεις εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σημαντική θέση στη συζήτηση είχε και η εστίαση. Το μέλος του ΣΕΜ, Γιώργος Σακκάς, ανέφερε ως χαρακτηριστικό στοιχείο ότι ο επισκέπτης περνά περίπου το 50% του χρόνου του στην εστίαση. Επικαλούμενος στοιχεία, μεταξύ άλλων και της ΕΛΣΤΑΤ, εκτίμησε ότι τα έσοδα που αποφέρει στον Δήμο η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, μέσω του δημοτικού τέλους 0,5% και του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, προσεγγίζουν συνολικά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος, αντιπαρέβαλε το ποσό αυτό με τον ετήσιο προϋπολογισμό των περίπου 200.000 ευρώ για την τουριστική προβολή του Δήμου.

Κλείνοντας, η Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Δήμου, Παναγιώτα Κουράκλη, εκτίμησε ότι ο Δήμος έχει πλέον βρει σε σημαντικό βαθμό τα πατήματά του στον τομέα του τουρισμού, πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Έκανε λόγο για συστηματική προσπάθεια, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημαντική υποστελέχωση του Τμήματος Τουρισμού.