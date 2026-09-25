Jumbo: Ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές

Στην ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων τύπου «pop-up» με στοχευμένο προϊοντολογικό μείγμα σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης προχωρά ο όμιλος Jumbo, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν από τη διοίκηση κατά την σημερινή ενημέρωση αναλυτών, με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2026. Ήδη έχουν εντοπιστεί κατάλληλα σημεία, με στόχο τη λειτουργία των πρώτων καταστημάτων την περίοδο 2027-2028.

Ο Όμιλος αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Τον Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσει το νέο υπερ-κατάστημα στη Baia Mare της Ρουμανίας και νέα καταστήματα σε Ρουμανία και Κύπρο το 2027. Για την Ελλάδα, το 2027 θα είναι μία μεταβατική χρονιά ως προς τα νέα ανοίγματα, καθώς τα επόμενα τέσσερα καταστήματα βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας με ορίζοντα λειτουργίας από το 2028. Στη Βουλγαρία, ο σχεδιασμός εξακολουθεί να προβλέπει ένα επιπλέον υπερ-κατάστημα εντός της επόμενης διετίας. Η Ρουμανία παραμένει βασική αγορά περαιτέρω ανάπτυξης, με τον μακροπρόθεσμο στόχο για διπλασιασμό του αριθμού των καταστημάτων σε ορίζοντα δεκαετίας να παραμένει αμετάβλητος.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η διαδικασία για την αγορά του Giga κέντρου διανομής επιφάνειας περίπου 60.000 τ.μ. στη Ρουμανία, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητα της τροφοδοσίας της χώρας. Παράλληλα, προχωρά η επένδυση για την ανάπτυξη νέου κέντρου διανομής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027 και να εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η διεύρυνση της συνεργασίας με τον όμιλο BALFIN και το νέο μοντέλο τροφοδοσίας των πρόσθετων αγορών που περιλαμβάνονται σε αυτήν αναμένεται να απελευθερώσουν δυναμικότητα στις υφιστάμενες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα διανομής του Ομίλου. Για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός για το νέο κέντρο διανομής στα Οινόφυτα επανεξετάζεται ως προς τον χρόνο έναρξης υλοποίησής του. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Jumbo βρίσκεται σε συζητήσεις με την Fox Group προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο μοντέλο τροφοδοσίας και για τις αγορές του Ισραήλ και Καναδά.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει σήμερα παρουσία με 48 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Ισραήλ). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η συνεργασία με τον όμιλο BALFIN επεκτάθηκε σε έξι νέες αγορές - Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Η συμφωνία βασίζεται στην υφιστάμενη συνεργασία σε Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Μολδαβία, όπου αναμένεται η λειτουργία καταστήματος εντός του 2026. Για τις έξι νέες αγορές, η BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο logistics στην Κίνα και θα αναλάβει ανεξάρτητα τη διαχείριση της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Fox Group: Στο Ισραήλ λειτουργούν πλέον 8 καταστήματα JUMBO, ενώ το πρώτο κατάστημα στον Καναδά (Τορόντο) αναμένεται να λειτουργήσει στο τέλος του 2026, εφόσον δεν προκύψουν καθυστερήσεις.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος Jumbo κατέγραψε πωλήσεις 519,26 εκατ. ευρώ (+4,42%) και καθαρά κέρδη 120,60 εκατ. ευρώ (+2,92%). Η Ελλάδα που αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητάς του Ομίλου, διατήρησε υγιή αναπτυξιακή πορεία. Στην Κύπρο, η αρχική αρρυθμία που προκάλεσε η γεωγραφική εγγύτητα στις πολεμικές συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής σταδιακά περιορίστηκε, με την αγορά να παρουσιάζει εξομάλυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στη Βουλγαρία, η δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, υποστηριζόμενη από την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το υγιές τραπεζικό σύστημα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την ισχυρή αύξηση των μισθών. ΗΡουμανία παρέμεινε η πλέον απαιτητική αγορά. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι πιέσεις στο RON, η δημοσιονομική προσαρμογή και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% τον Αύγουστο του 2025 περιόρισαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική ζήτηση. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη Ρουμανία από τον Αύγουστο η βάση σύγκρισης γίνεται περισσότερο ρεαλιστική, καθώς οι πωλήσεις συγκρίνονται πλέον με περίοδο κατά την οποία ίσχυε ήδη ο αυξημένος ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή είναι κυρίως τεχνικής φύσεως και δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ουσιαστικής βελτίωσης της κατανάλωσης, καθώς οι πληθωριστικές, συναλλαγματικές και δημοσιονομικές πιέσεις παραμένουν.

Η διοίκηση του ομίλου διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2026 και συγκεκριμένα: αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2ο εξάμηνο του έτους παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και της ετήσιας κερδοφορίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν το σύνολο των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά 485,65 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπουν στη διοίκηση να συνεχίζει την πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, παράλληλα με την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους 1,00 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά περίπου 134,37 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην έκτακτη χρηματική διανομή έχει οριστεί η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) η Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής η Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά το 2026 και μέχρι σήμερα η Jumbo έχει ήδη διανείμει στους μετόχους 161,2 εκατ. ευρώ ή 1,20 ευρώ ανά μετοχή. Με τη νέα διανομή, οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους εντός του 2026 ανέρχονται σε 2,20 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,57 εκατ. ευρώ

ΑΠΕ-ΜΠΕ