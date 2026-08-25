Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αντιπαράθεση για χωροθέτηση μνημείου στην Αρτεμισία

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας το θέμα της τοποθέτησης μαρμάρινου μνημείου στην Αρτεμισία, με συμβούλους της μειοψηφίας να θέτουν ζητήματα τόσο για τη χωροθέτηση και το μέγεθος της κατασκευής όσο και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Η εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση αφορούσε την τροποποίηση απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία είχε γίνει αποδεκτή η δωρεά μαρμάρινου μνημείου σε σχήμα ανοικτού βιβλίου και είχε εγκριθεί η χωροθέτησή του στην Αρτεμισία. Η νέα απόφαση κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του αρχικού επιβλέποντος μηχανικού και την αντικατάστασή του, αλλά και λόγω της προσαρμογής των διαστάσεων της κατασκευής έπειτα από νέες μετρήσεις.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν την εισήγηση, το μνημείο αποτελεί δωρεά του Πήτερ Λαθούρη και έχει τη μορφή ανοικτού βιβλίου, πάνω στο οποίο προβλέπεται να αναγραφεί η «Ιστορική Διακήρυξη των Στρατιωτικών και Πολιτικών Ηγετών των Πισινών Χωριών του Μυστρά», η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 14 Ιουνίου 1822. Οι τελικές διαστάσεις κάθε μαρμάρινου τμήματος προβλέπονται σε ύψος 2 μέτρων και πλάτος 1,60 μέτρων, ενώ η συνολική μαρμάρινη βάση θα έχει διαστάσεις 4,95 επί 3,15 μέτρα.

Κατά τη συζήτηση, η σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, επικαλούμενη την εισήγηση και τα σχετικά έγγραφα, έκανε λόγο για προχειρότητα στη διαχείριση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένου. Εστίασε ιδιαίτερα στη χωροθέτηση του μνημείου, εκτιμώντας ότι το μέγεθός του είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον διαθέσιμο χώρο.

Όπως ανέφερε, το σημείο στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί δεν λειτουργεί ως πλατεία, αλλά ως κηπάριο με παιδική χαρά, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο προβληματική την επιλογή μιας τόσο μεγάλης κατασκευής. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι η πλειονότητα των κατοίκων δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη λύση, σημειώνοντας πως είναι «κρίμα», καθώς η δωρεά θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικό σχεδιασμό, να έχει καλύτερο αποτέλεσμα για το χωριό.

Η κα. Καντζιλιέρη υπενθύμισε παράλληλα ότι η Αρτεμισία είναι γενέτειρα δύο σημαντικών γλυπτών, του Ηλία Καντζιλιέρη και του Χρήστου Ρηγανά, επισημαίνοντας ότι ο τελευταίος θα μπορούσε να είχε ερωτηθεί για το θέμα.

Στην ανάγκη ουσιαστικότερης διαβούλευσης στάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης. Όπως ανέφερε, ένα έργο αυτού του χαρακτήρα θα έπρεπε να έχει προηγουμένως συζητηθεί περισσότερο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης.

Απαντώντας στις ενστάσεις, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι η κατασκευή του μνημείου δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας. Όπως είπε, το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρτεμισίας σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα, ενώ ο χώρος εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι, από τη στιγμή που υπήρχε σχετικό αίτημα της τοπικής κοινότητας και είχε προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από τις υπηρεσίες, ο Δήμος προχώρησε στην ικανοποίησή του. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω διαδικασία διαβούλευσης.

Τ.Αν.