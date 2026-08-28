Δήμος Καλαμάτας: Εφαρμογή για άμεση διαχείριση αιτημάτων των σχολείων

Με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των σχολικών μονάδων και την ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, ο Δήμος Καλαμάτας προωθεί τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα καταγράφονται και θα διαχειρίζονται τα αιτήματα των σχολείων.

Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει τις παρεμβάσεις που αφορούν ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, θα υπάρχει συνεργείο που θα αναλαμβάνει αποκλειστικά τη συγκεκριμένη κατηγορία εργασιών στον τομέα της Παιδείας.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, εξήγησε στην «Ε» ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιείται διαδικτυακά, με κάθε σχολική μονάδα να διαθέτει τη δική της πρόσβαση στην εφαρμογή.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι να καταργηθεί η μέχρι σήμερα διαδικασία αποστολής αιτημάτων μέσω email, ώστε τα προβλήματα της καθημερινότητας να καταγράφονται άμεσα και να επιλύονται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Στην εφαρμογή, ωστόσο, δεν θα εντάσσονται τα μεγάλης κλίμακας έργα και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, καθώς αυτά θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό την εποπτεία και την αρμοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο κ. Κριτσωτάκης σημείωσε ακόμη ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έδωσε άμεσα το «πράσινο φως» για την προώθηση του νέου συστήματος. Μέσω της εφαρμογής αναμένεται, παράλληλα, να γίνεται καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται και με τις παγίες των σχολικών μονάδων, προσφέροντας στον Δήμο πληρέστερη εικόνα για τα ζητήματα που προκύπτουν. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία και την εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να γίνουν γνωστές σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου.