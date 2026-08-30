Νέα εποχή για την παιδική χαρά «Αναψυκτηρίου» στην Καλαμάτα - Ένας σύγχρονος και ασφαλής χώρος για τα παιδιά

Μια νέα, σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά απέκτησε η Καλαμάτα, προσφέροντας στα παιδιά έναν ανανεωμένο χώρο για παιχνίδι και ξεγνοιασιά.

Η παιδική χαρά επί της οδού Νέδοντος, γνωστή στους κατοίκους ως παιδική χαρά «Αναψυκτηρίου», παραδόθηκε και επίσημα στο κοινό, με τα εγκαίνιά της να πραγματοποιούνται το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ανάπλαση άλλαξε αισθητά την εικόνα του χώρου, με το νέο δίχρωμο δάπεδο ασφαλείας να προσθέτει χρώμα και παράλληλα να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για το παιχνίδι των παιδιών.

Οι εργασίες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, εξυγίανση και προετοιμασία του εδάφους, δημιουργία κρασπέδων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των παιχνιδιών και των υποδομών. Εργασίες πραγματοποιήθηκαν επίσης στον περιβάλλοντα χώρο από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε μέσω δωρεάς της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την οποία είχε αποδεχθεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο πρώην αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, ο οποίος είχε συμβάλει στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και στην υλοποίηση του έργου, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Όπως επεσήμανε, η ανανεωμένη παιδική χαρά αποτελεί πλέον έναν όμορφο και ασφαλή χώρο παιχνιδιού αλλά και συνάντησης για παιδιά και οικογένειες, εκφράζοντας την ευχή ο χώρος να γεμίσει με παιδικές χαρές, γέλια και παιχνίδια.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στη συμβολή του Γιάννη Μπάκα στην προώθηση του έργου, καθώς και στην εργασία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και της Προϊσταμένης του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών, Αγγελικής Σταματελοπούλου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες και αναβαθμίζοντας υφιστάμενες παιδικές χαρές, με έμφαση στην πιστοποίηση, την ασφάλεια και τη διαμόρφωση ιδανικών συνθηκών για τα παιδιά.

Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι για την παιδική χαρά του «Αναψυκτηρίου» έχει ήδη παραγγελθεί ένα νέο μεγάλο όργανο παιχνιδιού τύπου φάρου, το οποίο θα προσφέρει πολλαπλές δραστηριότητες στα παιδιά και αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας περαιτέρω την εικόνα και τις δυνατότητες του χώρου.

Κλείνοντας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν οι χώροι παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης για τις νεότερες γενιές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν τα παιδιά συνεργάζονται, συνεννοούνται και ονειρεύονται, τότε ο τόπος έχει μέλλον. Και η Καλαμάτα έχει μέλλον».