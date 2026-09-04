Σε φάση ολοκλήρωσης η παράκαμψη Νεοχωρίου - Σε κυκλοφορία στα τέλη Οκτωβρίου

Το έργο παράκαμψης Νεοχωρίου και βελτίωσης του δρόμου από Νεοχώρι έως διασταύρωση με 8η επαρχιακή οδό, το οποίο βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, επισκέφθηκε χθες Πέμπτη, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, στην αυτοψία παραβρέθηκαν, επίσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Σπύρος Κοντοθανάσης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και ο ανάδοχος του έργου.

Πρόκειται για έργο συνολικού μήκους 2.100 μέτρων, εκ των οποίων τα 750 μέτρα αφορούν νέα χάραξη και τα υπόλοιπα βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ.

Με βάση την ενημέρωση από τον Δήμο Μεσσήνης, ο δρόμος αυτός αποτελεί καίριας σημασίας συγκοινωνιακή σύνδεση για την ευρύτερη περιοχή, καθώς εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επισκέπτες και επαγγελματίες που μετακινούνται από τους οικισμούς της ενδοχώρας προς την παραλιακή ζώνη και το αντίστροφο.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος σημείωσε: “Η βελτίωσή του αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μεσσήνης, ο οποίος επενδύει συστηματικά σε έργα δημοτικής οδοποιίας, με στόχο την ασφαλέστερη και ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ιδίως του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρώ ότι με έργα σαν κι αυτό, προσφέρουμε ουσιαστικά στον τόπο μας. Η προσπάθεια δεν θα σταματήσει εδώ. Ο Δήμος Μεσσήνης θα συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωση του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί σε χρήση στο τέλος Οκτωβρίου”.