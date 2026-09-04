Στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ ο Θανάσης Βασιλόπουλος

Στη Θεσσαλονίκη μετέβη ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως.

Ο κ. Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα μετέχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι τον προσεχή Νοέμβριο η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, σε μία περίοδο έντονων και μεγάλων προκλήσεων για την Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, θα συμμετάσχει σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Τοπικές Κοινωνίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη», ενώ αύριο Σάββατο, -μεταξύ άλλων- θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Υπουργείων, Οργανισμών και φορέων.