Δήμος Καλαμάτας: Ολοκλήρωση εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη χειμερινή επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας, του Κλειστού Γηπέδου «ΤΕΝΤΑ», του κλειστού Δημοτικού Γηπέδου Παραλίας, του Γηπέδου Ποδοσφαίρου «Π. Μπαχράμης», καθώς και του Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Στίβου του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας.

Οι εργασίες απολύμανσης επικεντρώθηκαν κυρίως στους χώρους των αποδυτηρίων, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος του νεφελοψεκασμού με ψυχρό fogger. Στόχος της διαδικασίας ήταν η μείωση του μικροβιακού φορτίου και η αντιμετώπιση μικροοργανισμών, όπως ιοί, βακτήρια και μύκητες, συμβάλλοντας στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για τους αθλούμενους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε απεντόμωση με υπολειμματικό ψεκασμό και τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ή διέλευσης εντόμων, όπως είσοδοι, φρεάτια, σιφώνια, χώροι υγιεινής και αποδυτήρια. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν την αντιμετώπιση τόσο βαδιστικών όσο και ιπτάμενων εντόμων.

Στο πλαίσιο της μυοκτονίας έγινε επίσης έλεγχος και συντήρηση του δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, καθώς και ανανέωση των δολωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρουσίας τρωκτικών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ για τις εφαρμογές τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ο σχετικός φάκελος αρχείου απολυμάνσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στη συστηματική προσπάθεια για τη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στις αθλητικές υποδομές της πόλης, ώστε σωματεία, αθλούμενοι και πολίτες να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.