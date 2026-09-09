Παράταση προθεσμίας μελέτης για προστασία Κάστρου Μεθώνης

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της μελέτης αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης, έως το τέλος του 2026, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.

Η παράταση δόθηκε, όπως αναφέρεται, “προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και η ολοκλήρωση των εγκρίσεων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Περιβάλλοντος (ΗΜΠ)”.

Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “η ανάγκη μετατόπισης της συνολικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη για τους ακόλουθους αντικειμενικούς τεχνικούς και διαδικαστικούς λόγους:

- Ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ της υποβολής της ακτομηχανικής μελέτης και την λήψη των αντίστοιχων εγκρίσεων από την Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ ήταν περίπου 20 μήνες. H έγκριση της μελέτης από την Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού έγινε στις 8-5-2026 , με απόφαση του ΚΑΣ.

- Η υποβολή της από 14-7-2025 περιβαλλοντικής μελέτης στην υπηρεσία και η ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) τελεί σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Οι σχετικές εργασίες της ΕΟΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν την 1-9-2026, μεταθέτοντας την έναρξη της διαδικασίας στο ΗΜΠ αμέσως μετά την ημερομηνία αυτή.

- Χρόνος εργαστηριακών δοκιμών: Η από 20-5-2026 ανάθεση της εργαστηριακής προσομοίωσης σε φυσικό ομοίωμα 2D για την εκτέλεση του έργου «Εργαστηριακές μετρήσεις υδραυλικής ευστάθειας διατομής κυματοθραύστη με πρανή τεχνητών ογκολίθων στη ζώνη θωράκισης της διατομής για την παράκτια προστασία της ακτής στον Κόλπο της Μεθώνης», από την ανάδοχο της μελέτης εταιρεία, λόγω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και του απαιτούμενου χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού, στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Πατρών, έχει προγραμματιστεί για την 15-10-2026”.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 393.455,63 ευρώ, εκπονείται με έκπτωση 55,38% και ο συμβατικός χρόνος εκπόνησης ήταν 12 μήνες, έως τις 14-7-2024.