Δήμος Καλαμάτας: Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο Καλαμάτας μεταξύ της ομάδας έργου του διακρατικού προγράμματος EUM POWER- «Προώθηση της ισότητας των δικαιωμάτων μεταξύ των Εσωτερικών μεταναστών εντός Ε.Ε./ EU Migrants Promoting Openness With Equal Rights» της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στελεχών της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Οι συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ρουμανία.

Σκοπός της συνάντησης σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την συλλογή και καταγραφή στοιχείων που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα από στελέχη του Κέντρου Κοινότητας.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των τοπικών πολιτικών και κοινωνικών υπηρεσιών που στηρίζουν Ευρωπαίους μετανάστες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μέσα από συναντήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, οι συμμετέχοντες φορείς επιδιώκουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέα εργαλεία και αποτελεσματικότερες μεθόδους υποστήριξης.