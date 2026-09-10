Εκδήλωση στο ανακαινισμένο Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας - 16.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί από το 2013

Εκδήλωση με αφορμή τη λειτουργία του Δημοτικού Φαρμακείου στον νέο, ανακαινισμένο χώρο του στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Καλαμάτας και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, στον χώρο του Δημοτικού Φαρμακείου, στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης της Διοκλής Α.Ε.

Μετά τον Αγιασμό του νέου χώρου, έγινε παρουσίαση της δημοτικής κοινωνικής δομής, που λειτουργεί σε συνεργασία του Δήμου με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και εξυπηρετεί τα τελευταία χρόνια πολίτες που έχουν ανάγκη. Στην εκδήλωση παρέστησαν αιρετοί της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας και φορέων της περιοχής.

Από τον πρόεδρο του Διοκλή και φαρμακοποιό Ιάκωβο Περρωτή έγινε παρουσίαση της δημοτικής κοινωνικής δομής.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Δημοτικό Φαρμακείο τα τελευταία 13 χρόνια, από το 2013 οπότε και ιδρύθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του, παρέχοντας δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Όπως υπογράμμισε κάθε εβδομάδα 20-25 συμπολίτες μας λαμβάνουν δωρεάν τα φάρμακά τους, ενώ συνολικά από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί 16.000 συμπολίτες μας. “Πίσω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι, είναι ο υπερήλικας, ο άνεργος, μια οικογένεια που χρειάζεται τη φροντίδα μας και αυτό είναι πυρήνας της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Καλαμάτας: Να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη”, δήλωσε χαρακτηριστικά. “Το συστατικό της επιτυχίας όλα αυτά τα χρόνια είναι η συνεργασία. Η συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας”, συμπλήρωσε.

Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας, Μαρία Οικονομάκου, που έχει μερίδιο συμμετοχής στην ίδρυση του Δημοτικού Φαρμακείου το 2013, από τη θέση τότε της αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνική δομή αποκρυσταλλώνει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, Νίκος Ματθιόπουλος, αναφέρθηκε στο κοινωνικό αποτύπωμα όλα αυτά τα χρόνια του Δημοτικού Φαρμακείου, και στους χιλιάδες πολίτες που από το 2013 έως σήμερα έχουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη μέσω του Δημοτικού Φαρμακείου, με ό,τι ανάγκες κατά καιρούς εντοπίζονταν να καλύπτονται από τους φαρμακοποιούς και το Δήμο. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεταφορά του Δημοτικού Φαρμακείου δίπλα στο Δημοτικό Παντοπωλείο, σε έναν ενιαίο χώρο που θα συμπληρωθεί με το Σταθμό του ΕΚΑΒ, παρέχοντας έτσι μια ομπρέλα κοινωνικών υπηρεσιών για όλους όσους έχουν ανάγκη.

Από την πλευρά του, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Περικλής Νικολακέας, μίλησε για μια πολύ σημαντική δομή που ήρθε σε έναν χώρο πιο συγκεντρωτικό και εστίασε στο σπουδαίο κοινωνικό έργο που γίνεται και στην αξία της δομής.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Φαρμακείο λειτουργεί Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 2 μ.μ. έως τις 4 μ.μ..