Καλαμάτα: Με τη συμμετοχή νέων, σχολείων και φορέων η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το Youth Climate Action Fund

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, σχολείων και πανεπιστημιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και νέων που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τις ιδέες τους για το κλίμα σε πραγματικές δράσεις, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Δημαρχείο Καλαμάτας η πρώτη επίσημη ενημερωτική εκδήλωση για το Youth Climate Action Fund.

Η συνάντηση έγινε με δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής συμμετοχής, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τις θεματικές προτεραιότητες του Δήμου Καλαμάτας και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, παρουσίασε συνοπτικά το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης της Καλαμάτας και τη συνολική προσπάθεια της πόλης για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για το κλίμα.

Η Κοκκωνία Γιαννοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Δήμου Καλαμάτας, παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης μέσα από την εμπειρία διοργάνωσης φεστιβάλ ανακύκλωσης, αναδεικνύοντας πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε οργανωμένη πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Στη συνέχεια, η Αμέρισσα Γιαννούλη, σύμβουλος Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας, παρουσίασε αναλυτικά το Youth Climate Action Fund, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα βασικά σημεία της πρόσκλησης και τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι κατά την προετοιμασία των προτάσεών τους.

Το Youth Climate Action Fund δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μην αποτελούν απλώς αποδέκτες των πολιτικών για το κλίμα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων για την πόλη τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι μπορούν να σχηματίσουν ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων και να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις σχετικές με το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.500 ευρώ ανά πρόταση, καθώς και υποστήριξη και καθοδήγηση για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεών τους.