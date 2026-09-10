Καλαμάτα: Με τη συμμετοχή νέων, σχολείων και φορέων η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το Youth Climate Action Fund

Η συνάντηση έγινε με δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής συμμετοχής, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τις θεματικές προτεραιότητες του Δήμου Καλαμάτας και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, παρουσίασε συνοπτικά το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης της Καλαμάτας και τη συνολική προσπάθεια της πόλης για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για το κλίμα.
Η Κοκκωνία Γιαννοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Δήμου Καλαμάτας, παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης μέσα από την εμπειρία διοργάνωσης φεστιβάλ ανακύκλωσης, αναδεικνύοντας πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε οργανωμένη πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Στη συνέχεια, η Αμέρισσα Γιαννούλη, σύμβουλος Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας, παρουσίασε αναλυτικά το Youth Climate Action Fund, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα βασικά σημεία της πρόσκλησης και τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι κατά την προετοιμασία των προτάσεών τους.
Το Youth Climate Action Fund δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μην αποτελούν απλώς αποδέκτες των πολιτικών για το κλίμα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων για την πόλη τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι μπορούν να σχηματίσουν ομάδες τουλάχιστον δύο ατόμων και να υποβάλουν προτάσεις για δράσεις σχετικές με το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.500 ευρώ ανά πρόταση, καθώς και υποστήριξη και καθοδήγηση για την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεών τους.
Οι προτάσεις μπορούν να εντάσσονται σε τέσσερις θεματικές προτεραιότητες του Δήμου Καλαμάτας:
- Ενεργοί πολίτες για το κλίμα
- Βιώσιμες μετακινήσεις για όλους
- Πράσινος και προσβάσιμος δημόσιος χώρος
- Κυκλική και κοινωνική οικονομία
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 3 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου 2026.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη δυνατότητα συνεργασίας με σχολεία, πανεπιστημιακά τμήματα και σχετικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις στους χώρους των ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την ενημέρωση των νέων, την ανάπτυξη ιδεών και την υποστήριξή τους στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων.
Διαθέσιμη η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης
Για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, είναι διαθέσιμη η βιντεοσκόπηση της ενημερωτικής συνάντησης, διάρκειας περίπου 1 ώρας και 15 λεπτών.
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Η παρακολούθηση της βιντεοσκόπησης είναι διαθέσιμη μέσω της σχετικής σύνδεσης στο Zoom.
Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους νέους και τις νέες της πόλης να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ευκαιρία, να καταθέσουν τις ιδέες τους και να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, ανθεκτικής και βιώσιμης Καλαμάτας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Youth Climate Action Fund του Δήμου Καλαμάτας https://ycaf.kalamata.gr ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα του προγράμματος.