Ο Βασιλόπουλος για την πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας: “Στόχος να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία”

Στην πορεία της πολεοδόμησης της Ανατολικής Παραλίας και στη σημασία που έχει η εξέλιξη της μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Κρήτης αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή το χθεσινό ρεπορτάζ της «Ε».

Ο κ. Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι μετά την ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης του τμήματος δυτικά της Αρτέμιδος και της Κηπούπολης, ο Δήμος ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια τη μεγάλη προσπάθεια για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Καλαμάτας.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται άμεσα και με τον στόχο για τη διάνοιξη και ολοκλήρωση της οδού Κρήτης, ενός έργου το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την κυκλοφοριακή λειτουργία της ανατολικής πλευράς της πόλης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που προηγήθηκαν, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν ενστάσεις, προβλήματα, προσφυγές και σχετικές αποφάσεις. Το συγκεκριμένο στάδιο, όπως τόνισε, έχει πλέον ολοκληρωθεί, γεγονός που επέτρεψε στον Δήμο να προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025 στην υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης.

Αναφερόμενος στο πρώτο στάδιο, εξήγησε ότι περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση, την κτηματογράφηση και την αρχική πολεοδομική πρόταση. Το υλικό έχει ήδη παραδοθεί από τον μελετητή και βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να καταγραφούν οι παρατηρήσεις και οι αναγκαίες διορθώσεις πριν η διαδικασία περάσει στις επόμενες φάσεις.

Ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου δόθηκε δίμηνη παράταση, η οποία κρίθηκε αναγκαία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το σημαντικό είναι πως πλέον έχει γίνει ένα ουσιαστικό βήμα και η διαδικασία εξελίσσεται με συγκεκριμένα στάδια και χρονοδιάγραμμα.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Ως χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας έθεσε την επόμενη πενταετία, επισημαίνοντας ότι μετά την ολοκλήρωσή της θα μπορούν να προχωρήσουν η πολεοδομική οργάνωση και η αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη δημιουργίας νέων οργανωμένων χώρων στην Καλαμάτα. Όπως ανέφερε, η εμπειρία από περιοχές όπου ολοκληρώνεται η πολεοδομική διαδικασία και οι εκτάσεις αποδίδονται για οικοδομική χρήση, δείχνει ότι ακολουθεί γρήγορη ανάπτυξη, με νέα οικοδομική και επενδυτική δραστηριότητα.

Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει να υποστηρίξει αυτή τη δυναμική μέσα από οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και έργα που θα δημιουργούν νέες δυνατότητες για την πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε τέλος στην Ανατολική Παραλία, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα σημαντικότερα επόμενα βήματα για την Καλαμάτα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής δημιουργεί την προοπτική για την οδό Κρήτης, ένα έργο το οποίο, όπως σημείωσε, μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην ανατολική πλευρά της πόλης.