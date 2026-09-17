Αναμονή για μετεγκατάσταση των Ρομά στη Μπιρμπίτα - Το “πράσινο φως” από το υπουργείο περιμένει ο Δήμος Καλαμάτας

Σε αναμονή των τελικών μελετών και της έγκρισης από το αρμόδιο υπουργείο βρίσκεται ο Δήμος Καλαμάτας για την προώθηση της μετεγκατάστασης των ρομά από την Αγία Τριάδα στη Μπιρμπίτα, με τη διαδικασία να παραμένει σύνθετη και χρονοβόρα, καθώς κατά την εξέταση του φακέλου έχουν προκύψει διαδοχικά νέες απαιτήσεις, πρόσθετα στοιχεία και εγκρίσεις.

Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Δημήτρη Φαββατά, ο οποίος ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα, ενημέρωση για τη διαδικασία και διασφαλίσεις ως προς τη νομιμότητα και την ομαλή ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

Ο κ. Φαββατάς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντάς την «μνημείο πολιτικής ανικανότητας, αδιαφορίας και θεσμικού εμπαιγμού». Όπως υποστήριξε, επί δεκαετίες Δήμος, Περιφέρεια και Κράτος δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστική λύση, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους ίδιους τους ρομά.

Έκανε λόγο για μια «ανοιχτή πληγή» που υποβαθμίζει την καθημερινότητα της περιοχής και κρατά τους ρομά σε συνθήκες εξαθλίωσης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην Αγία Τριάδα, οι οποίοι βρίσκονται επί χρόνια αντιμέτωποι με καταπατήσεις των περιουσιών τους. Σημείωσε ακόμη ότι ορισμένοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχουν δικαιωθεί, χωρίς ωστόσο οι σχετικές αποφάσεις να έχουν μέχρι σήμερα οδηγήσει σε οριστική επίλυση του ζητήματος.

Ανέφερε επίσης ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων έχουν φτάσει πέρα από το τοπικό επίπεδο, ακόμη και προς τον πρωθυπουργό, καταλογίζοντας στη δημοτική αρχή αδράνεια και μεταφορά ευθυνών προς άλλους φορείς. Κατά τον ίδιο, ο Δήμος οφείλει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση προς την κεντρική διοίκηση ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που άπτεται σε μεγάλο βαθμό της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των ρομά στην περιοχή μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες χωρίς να έχει δοθεί συνολική λύση από το πολιτικό σύστημα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της σε σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι δεν έχει παρουσιαστεί κάποια διαφορετική, εφαρμόσιμη πρόταση πέρα από τη λύση της Μπιρμπίτας.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση στοχοποίησης των ρομά, τονίζοντας πως στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και η εξεύρεση μιας οργανωμένης και βιώσιμης λύσης.

Στην τεχνική προετοιμασία που έχει προηγηθεί αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, σημειώνοντας ότι από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει συστηματική δουλειά και έχει εκπονηθεί master plan για τη διαμόρφωση της Μπιρμπίτας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου χώρου διαβίωσης, με αυτόνομες κατοικίες, λειτουργικούς υπαίθριους χώρους, οδικό δίκτυο, χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια, έργα διαχείρισης ομβρίων και χώρους πρασίνου.

Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που απαιτεί σειρά τεχνικών και διοικητικών εγκρίσεων.

Ωστόσο, κατά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, προέκυψαν νέες απαιτήσεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και πρόσθετες εγκρίσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίνονταν κάθε φορά στις υποδείξεις, συμπληρώνοντας τον φάκελο με τα στοιχεία που ζητούνταν.

Ο κ. Κουτραφούρης αναφέρθηκε ακόμη στην τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη μελλοντική εγκατάσταση εκεί του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όπως σημείωσε, από την πλευρά της δημοτικής αρχής υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά μόνο όταν δοθεί το απαιτούμενο «πράσινο φως» από το αρμόδιο υπουργείο.

Στο ιστορικό της υπόθεσης από το 2022 και μετά αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπερασπιζόμενος τις ενέργειες της δημοτικής αρχής και κατηγορώντας τον εισηγητή για «υποκρισία», καθώς, όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάποια άλλη ρεαλιστική αντιπρόταση.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στις επανειλημμένες παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί από το υπουργείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτές διαβιβάστηκαν με καθυστέρηση.

Όπως ανέφερε, οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις έφτασαν τον Ιούνιο του 2026 και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την επικαιροποιημένη καταγραφή του πληθυσμού των ρομά καθώς και πρόσθετες μελέτες.

Τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, παραδόθηκαν στις 20 Αυγούστου στον μελετητή και πλέον ο Δήμος αναμένει την ολοκλήρωση των τελικών μελετών, προκειμένου αυτές να αποσταλούν εκ νέου προς έγκριση.

Η προσδοκία της δημοτικής αρχής είναι αυτή τη φορά να μην προκύψουν νέες παρατηρήσεις και να μπορέσει να ληφθεί η πολυπόθητη απόφαση ένταξης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το προηγούμενο χρηματοδοτικό εργαλείο έχει κλείσει, εξέφρασε ωστόσο την εκτίμηση ότι θα ανοίξει εκ νέου, ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η παρέμβαση.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να δοθεί μια οριστική λύση τόσο για τους ιδιοκτήτες της Αγίας Τριάδας, ώστε να μπορέσουν να πάρουν πίσω τα οικόπεδά τους, όσο και για τους ρομά, με τη δημιουργία κατάλληλων και οργανωμένων συνθηκών διαβίωσης στον νέο χώρο.

Σε σχέση με τις δικαστικές αποφάσεις, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι τέσσερις ιδιοκτήτες έχουν δικαιωθεί δικαστικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση.

Ο κ. Βασιλόπουλος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα στο γραφείο του υφυπουργού Γιάννη Λαμπρόπουλου, με τη συμμετοχή του ίδιου και ιδιοκτητών από την περιοχή της Αγίας Τριάδας. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ανέλαβε συγκεκριμένες ευθύνες και πρωτοβουλίες, με στόχο να επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Σε ό,τι αφορά τέλος το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, ο δήμαρχος προανήγγειλε εξελίξεις το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες διαδικασίες και μελέτες για τη μελλοντική μετεγκατάστασή του στην περιοχή.