Δύο θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν η λειτουργία Εμποροπανήγυρις Γαργαλιάνων έτους 2026 - Ορισμός πενταμελούς επιτροπής ελέγχου.

Έγκριση 8ης παράτασης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών».

Η έναρξη της συνεδρίασης είναι στις 10 το πρωί και η ολοκλήρωση στις 12 το μεσημέρι. Η ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι οι σύμβουλοι πρέπει να προβούν στην αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της παραπάνω προκαθορισμένης ώρας, παρέχοντας συναίνεση για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, καθώς και αναφορά της ψήφου τους για τα θέματα

Οσον αφορά την έκτακτη συνεδρίαση αυτή αιτιολογείτε «Επειδή άμεσα δεν είναι προγραμματισμένο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο η εισαγωγή των παραπάνω θεμάτων ως έκτακτων δικαιολογείται επειδή όσον αφορά το 1ο θέμα η εμποροπανήγυρη ξεκινάει την 2-10-2026 και για το 2ο θέμα η προηγούμενη παράταση ήταν μέχρι της 13/09/2026 και πρέπει να εγκριθεί και αυτή για να ολοκληρωθεί το έργο».

Κ.Μπ.