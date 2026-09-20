Θάνατος Μαζωνάκη: Οι επώνυμοι πελάτες, οι αμοιβές και τα ψηφιακά ευρήματα (βίντεο)

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρείχε. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα στις ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους και τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με αυτές.

Από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν από τον χώρο της κλινικής, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν το μοναδικό αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Στο υλικό φέρεται να εμφανίζονται αναφορές και σε άλλα πρόσωπα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της εγχώριας showbiz, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.

Στο επίκεντρο οι οικονομικές συναλλαγές

Η έρευνα των αρχών αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος ετών, με στόχο να αποτυπωθεί η οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν τα έσοδα που προκύπτουν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους και εάν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τον ρόλο τυχόν τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς από την ανάλυση των επικοινωνιών θα επιχειρηθεί να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Τα ψηφιακά πειστήρια θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι της έρευνας. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων.

Νέα κατάθεση στον ανακριτή

Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει σε συνδυασμό με το σύνολο των καταθέσεων και των ψηφιακών ευρημάτων.

Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και δεν αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων να προκύψουν νέα δεδομένα ή να κριθεί αναγκαία η εξέταση και άλλων προσώπων.

Το βίντεο από σεμινάριο για θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει βίντεο που παρουσιάστηκε από το ΕΡΤnews και φέρεται να έχει καταγραφεί τον περασμένο Μάιο μέσα στην κλινική.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 58χρονος γιατρός να παρουσιάζει σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες διαδικασία που σχετίζεται με ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Σύμφωνα με την περιγραφή που συνόδευε τη σχετική ανάρτηση, η διαδικασία παρουσιαζόταν ως θεραπεία που συνδεόταν με την ολιστική ευεξία.

Γιατρός από τις Φιλιππίνες φέρεται μάλιστα να είχε ευχαριστήσει δημόσια τον Έλληνα γιατρό για την εκπαίδευση που του παρείχε.

Το συγκεκριμένο υλικό προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται σχετικά με τη δραστηριότητα της κλινικής και τις υπηρεσίες που προσφέρονταν σε αυτήν. Οι αρχές καλούνται πλέον να συνθέσουν το σύνολο των ψηφιακών και οικονομικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος της επαγγελματικής δραστηριότητας των δύο γιατρών και εάν αυτή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα υπό διερεύνηση περιστατικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναμένουν την ολοκλήρωση των καταθέσεων, την αξιολόγηση των ψηφιακών αρχείων και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Πηγή: www.ertnews.gr