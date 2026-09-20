Χαρίτσης: Ζητεί απαντήσεις από Πιτσιλή για το ΟΣΔΕ

Ειδικότερα, αίτημα να κληθεί ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων (ΑΑΔΕ), κ. Γ. Πιτσιλής, προκειμένου να ενημερώσει για την πορεία της διαδικασίας υποβολής και οριστικοποίησης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης – ΟΣΔΕ 2026, την επίλυση των τεχνικών και λοιπών ζητημάτων, καθώς και για το ακριβές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών κατέθεσε χθες προς το προεδρείο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλ. Χαρίτσης.

Κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με άμεσο κίνδυνο να καθυστερήσει η πληρωμή της προκαταβολής στους αγρότες.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του όταν ο υφυπουργός κ. Καββαδάς απαντώντας του, χαρακτήρισε τα προβλήματα της φετινής διαδικασίας “θεματάκια”.

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι “δεν πρόκειται για «θεματάκια», αλλά για σοβαρά προβλήματα που έχουν οδηγήσει τη διαδικασία σε αδιέξοδο” και επέμεινε στο αίτημά του να κληθεί ο διοικητής της ΑΑΔΕ στη Βουλή.

Τόνισε ότι “όλο αυτό το χάος λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία που η Ε.Ε. έχει δώσει τη δυνατότητα για αυξημένη προκαταβολή και συντομότερη καταβολή της, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και της εκτόξευσης στα κόστη παραγωγής, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει πρωτογενή τομέα”.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθύμισε, επίσης, ότι κατά τη συζήτηση της σχετικής επίκαιρης ερώτησής του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής, επιβεβαιώθηκε το αδιέξοδο, καθώς το ποσοστό των αιτήσεων που έχει οριστικοποιηθεί είναι κάτω από 2%.

Καταθέτοντας το αίτημά του και εγγράφως, ο Αλ. Χαρίτσης απευθύνθηκε και στους βουλευτές της Κ.Ο της Ν.Δ., τους οποίους κάλεσε να συναινέσουν, ώστε να παραστεί στην Επιτροπή ο κ. Πιτσιλής και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.