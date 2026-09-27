Δήμος Τριφυλίας: Ψηφιακές δράσεις για πολιτιστική κληρονομιά

Η πρώτη από αυτές έχει τίτλο «Όταν οι χώροι θυμούνται – αφηγήσεις σε ευάλωτους τόπους της Τριφυλίας», η οποία είναι σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Τριφυλίας. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση ο Δήμος Τριφυλίας σχεδιάζει την υλοποίηση μιας σειράς πολιτιστικών συναντήσεων σε χώρους που, αν και αποτελούν φορείς σημαντικής ιστορικής και κοινωνικής μνήμης, βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση εγκατάλειψης, υποχρησιμοποίησης ή αυξημένης ευαλωτότητας.

Παλιά σχολεία των κοινοτήτων της Τριφυλίας, αποθήκες αγροτικών συνεταιρισμών, εγκαταλελειμμένοι σιδηροδρομικοί σταθμοί, κάστρα, αυλές παραδοσιακών σπιτιών σε οικισμούς του Δήμου και εγκαταλελειμμένα δημόσια κτήρια μετατρέπονται σε ζωντανές σκηνές μνήμης, τέχνης και συλλογικής εμπειρίας.

Τα βίντεο και η εικονική έκθεση θα περιλαμβάνουν αφηγήσεις και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων, ιστορίες που συνδέονται με τη λειτουργία και τη σημασία του χώρου, αναγνώσεις ποίησης και λογοτεχνικών αποσπασμάτων, προβολές φωτογραφιών, εγγράφων και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού, συμμετοχικές δράσεις καταγραφής αναμνήσεων και προσωπικών ιστοριών.

Η δράση απευθύνεται σε κατοίκους όλων των ηλικιών, μαθητές και εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, επισκέπτες της περιοχής, καθώς και σε ανθρώπους που επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των ανθρώπων του.

Η δεύτερη δράση είναι «Λαδομαγειρέματα: Γεύσεις που χάνονται... μνήμες που σβήνουν» από τον Δήμο Τριφυλίας, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Γαργαλιάνων. Η δράση στοχεύει στην καταγραφή, διαφύλαξη και ψηφιακή ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς, προβάλλοντας το ελαιόλαδο ως βασική πρώτη ύλη της παραδοσιακής ελληνικής μαγειρικής και διατροφής. Μέσα από την καταγραφή παραδοσιακών συνταγών, τεχνικών και βιωματικών αφηγήσεων, αναδεικνύεται η στενή σχέση του ελαιολάδου με την ιστορία, την ταυτότητα και την καθημερινή ζωή της Τριφυλίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση και τη μετάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Κ.Μπ.