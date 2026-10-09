Δήμος Τριφυλίας: Ερώτηση Τσιγκάνου για αγροτική οδοποιία

Το ζήτημα της κατάστασης της αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Γαργαλιάνων θέτει προς συζήτηση η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα.

Όπως σημειώνει ενόψει της ελαιοκομικής περιόδου γίνεται επείγον ζήτημα να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με την εγκατάλειψη των αγροτικών δρόμων. Οι δρόμοι έχουν καταντήσει απροσπέλαστοι. Υπάρχει προγραμματισμένο έργο; Να εξεταστεί τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ζητάμε ενημέρωση και λύση.

Τα υπόλοιπα που θα συζητηθούν είναι έγκριση δαπανών για τη τοποθέτηση 2 pillar φωτισμού στη πλατεία Καποδιστρίου στα Φιλιατρά. Λήψη απόφασης για παράταση διάθεσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας.)

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΕ Γαργαλιάνων» έως τις 26/9/2027. Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2026-2027. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026, 6η τροποποίηση.

Κ.Μπ.