Στην τελική ευθεία ο σχεδιασμός για τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα - Νωρίτερα και φέτος το εορταστικό κλίμα

Η προετοιμασία για τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Καλαμάτα έχει ήδη ξεκινήσει, με βασική επιδίωξη η πόλη να μπει ακόμη νωρίτερα σε εορταστικούς ρυθμούς, δίνοντας παράλληλα μια σημαντική «ανάσα» στην τοπική αγορά και την εστίαση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, πρόθεση είναι να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό το περσινό πλάνο, με την τοποθέτηση φυσικού ελάτου στην κεντρική πλατεία από τα τέλη Νοεμβρίου, ενδεχομένως και νωρίτερα, ώστε η καρδιά της πόλης να αποκτήσει εγκαίρως χριστουγεννιάτικη εικόνα. Το φυσικό έλατο που θα επιλεγεί αναμένεται να είναι μεγάλης ηλικίας, ενώ, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις η κοπή ενός δέντρου συνοδεύεται από τη φύτευση νέων ελάτων, με στόχο την ανανέωση του δασικού πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που προερχόταν από την περιοχή του Ταϋγέτου, τοποθετήθηκε στη βάση του στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η φωταγώγησή του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, με τον Γιώργο Τσαλίκη να δίνει τον μουσικό τόνο στη βραδιά. Παρά τη βροχή που συνόδευσε την εκδήλωση, η συμμετοχή του κόσμου και το εορταστικό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την απήχηση που έχουν τέτοιες διοργανώσεις.

Για τη φετινή φωταγώγηση, η «Φάρις», σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για την επιλογή του καλλιτέχνη που θα πλαισιώσει τη μεγάλη βραδιά. Εφόσον ο προγραμματισμός προχωρήσει χωρίς απρόοπτα, ως πιθανότερη ημερομηνία για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου προβάλλει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ή ακόμα και η Παρασκευή 27 του μηνός.

Πέρα από την κεντρική πλατεία, ο σχεδιασμός προβλέπει και φέτος την τοποθέτηση ενός μικρότερου φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου, καθώς και την ενίσχυση του εορταστικού διακόσμου τόσο στο κέντρο της Καλαμάτας όσο και στις κοινότητες και την παραλιακή ζώνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχεδιασμός για το λιμάνι, όπου εξετάζονται δύο εναλλακτικές. Η πρώτη αφορά την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση του φωτισμένου καραβιού, το οποίο είναι διαχρονικά μέρος του χριστουγεννιάτικου στολισμού της περιοχής. Σε περίπτωση που η αποκατάστασή του δεν καταστεί εφικτή, εξετάζεται η αντικατάστασή του από χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται παράλληλα και στην προοπτική νέων διακοσμητικών κατασκευών, με στόχο η εορταστική εικόνα της πόλης να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Άλλωστε, κατά την πρώτη θητεία του Παντελή Δρούγα στην προεδρία της «Φάρις» ξεκίνησε η προσπάθεια ενίσχυσης του χριστουγεννιάτικου διακόσμου της Καλαμάτας, μια κατεύθυνση που φαίνεται πως επιδιώκεται να συνεχιστεί.

Σημαντική βέβαια, υπήρξε και η συμβολή του μέχρι πρότινος προέδρου της «Φάρις», Σωτήρη Κριτσωτάκη, ο οποίος κατά τις δύο προηγούμενες εορταστικές περιόδους συνέβαλε στη συνέχιση και τον εμπλουτισμό αυτής της προσπάθειας.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τη σημασία της έγκαιρης έναρξης της εορταστικής περιόδου είχε υπογραμμίσει πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην «Ε», ο Παντελής Δρούγας, επισημαίνοντας ότι βασική πρόθεση είναι η φωταγώγηση του δέντρου να πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

«Θέλουμε να γίνει νωρίτερα. Είναι καλό και για την αγορά και για την εστίαση, αλλά και για να μπει ο κόσμος στο κλίμα των Χριστουγέννων», είχε τονίσει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία πίσω από τον φετινό προγραμματισμό.

Στο εορταστικό σκηνικό αναμένεται να συμβάλει για ακόμη μία χρονιά και η «Πλατεία των Ευχών» του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ), η οποία έχει προσθέσει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή θεματική διάσταση στην καρδιά της πόλης, ενισχύοντας τον χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα του κέντρου.

Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κέντρου της Καλαμάτας επισημαίνουν στην «Ε» ότι η έγκαιρη έναρξη του εορταστικού στολισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική κίνηση. Όπως τονίζουν, δεν αρκεί μόνο η διοργάνωση της μεγάλης βραδιάς για τη φωταγώγηση του δέντρου, αλλά χρειάζεται και ο υπόλοιπος διάκοσμος να τοποθετηθεί και να φωταγωγηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η δημιουργία χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας από τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την επισκεψιμότητα στο κέντρο, ενθαρρύνοντας τις βόλτες, τις αγορές και την κίνηση στα καταστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την οριστικοποίηση του προγράμματος, των καλλιτεχνικών συμμετοχών και των παρεμβάσεων στον εορταστικό διάκοσμο, με την Καλαμάτα να επιδιώκει να δώσει και φέτος το σύνθημα των Χριστουγέννων πριν ακόμη μπει ο Δεκέμβριος.