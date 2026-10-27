45 ημέρες διαβούλευση για την πολεοδομική μελέτη Μπούκας

Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι εκπονήθηκε η μελέτη πολεοδόμησης της περιοχής ΠΟΕ 1 (ανατολικά του οικισμού Μαυρομματίου) και Μπούκας και θέτει τη μελέτη σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι και φορείς να λάβουν γνώση του περιεχομένου της και να διατυπώσουν τις απόψεις/παρατηρήσεις τους.

Τα στοιχεία και τα σχέδια της μελέτης τίθενται ηλεκτρονικά στη διάθεση του κοινού ως εξής: στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης: https://messini.gr καθώς και στο Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης, (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη και Κυθήρων), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από: 12:00–14:00.

Καλούνται οι κάτοικοι, οι φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος/η να λάβουν γνώση της μελέτης και να υποβάλουν τις απόψεις/ενστάσεις τους εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Ο τρόπος υποβολής ορίζεται ως εξής: Έγγραφη αίτηση/υπόμνημα μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου Μεσσήνης. Ηλεκτρονικά, στο email: enstaseis@messini.gr. Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), Δημάρχου Παύλου Πτωχού, Μεσσήνη, 24200

Η αίτηση/ένσταση πρέπει να αναφέρει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του/της ενδιαφερόμενου/ης και να προσδιορίζει σαφώς το σημείο/τμήμα της μελέτης στο οποίο αναφέρεται.

* Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, την περασμένη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ενημέρωσε ότι έγινε η ανάρτηση αρχείων για διαβούλευση, για τη μελέτη πολεοδόμησης ΠΟΕ 1 και Μπούκας. Ανέφερε ότι προβλέπονται 30 ημέρες να είναι αναρτημένα, για να καταθέσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης απόψεις, ενστάσεις ή απορίες, αλλά σημείωσε ότι ο Δήμος δίνει προθεσμία 45 ημερών, για να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση και συμμετοχή.

Χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη την παρουσίαση και δημοσιοποίηση της πολεοδομικής μελέτης, αναφέροντας ότι “φθάνουμε στο τέλος της διαδικασίας” και παρατήρησε πως έχουν και άλλα σχέδια για την αναπτυξιακή προοπτική της Μπούκας, την οποία χαρακτήρισε ακατέργαστο διαμάντι.

Γ.Σ.