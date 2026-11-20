Σχεδόν διπλάσιο τέλος για την υπαίθρια διαφήμιση, υψηλότερο βασικό συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους και αυξομειώσεις στα κοιμητήρια προβλέπει η εισήγηση για τα δημοτικά τέλη του 2027 στον Δήμο Καλαμάτας.

Το θέμα τίθεται προς ψήφιση τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει δια ζώσης στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, ενώ θα υπάρχει και η επιλογή της τηλεδιάσκεψης. Στην υπαίθρια διαφήμιση, το τέλος προτείνεται να αυξηθεί από 0,37 σε 0,73 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο την εβδομάδα, δηλαδή κατά 97,3%.

Για τις φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, η ετήσια χρέωση προτείνεται να ανέβει από 29,35 σε 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη διαφήμιση σε οχήματα δημόσιας χρήσης αλλάζει η μονάδα χρέωσης, από 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα σε 2 ευρώ τον μήνα, για διαστάσεις έως 30 50 εκατοστά. Στην καθαριότητα και τον φωτισμό, ο πίνακας της εισήγησης ορίζει στα 7,04 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον βασικό συντελεστή για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους με αυξημένο όγκο απορριμμάτων από 1.000 τ.μ. και πάνω.

Ο αντίστοιχος συντελεστής του 2026 ήταν 6,18 ευρώ, επομένως η αύξηση στον βασικό συντελεστή είναι 13,92%. Η τελική χρέωση κάθε επιχείρησης εξαρτάται από την κλιμάκωση ανά επιφάνεια. Για τις κατοικίες στο Ασπρόχωμα, όπου ο συντελεστής του 2026 ήταν 1,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, προτείνεται απαλλαγή για το 2027. Στο Κεντρικό Κοιμητήριο, η ενιαία χρέωση των 180 ευρώ για τριετή ταφή προτείνεται να αντικατασταθεί από τρεις τιμές. Στην Α΄ ζώνη η χρέωση ανεβαίνει στα 250 ευρώ, ενώ στη Β΄ μειώνεται στα 150 ευρώ και στη Γ΄ στα 120 ευρώ.

Η παράταση τριετούς ταφής αυξάνεται από 180 σε 250 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και από 250 σε 300 ευρώ για το δεύτερο. Το ετήσιο τέλος πρόσβασης αυξάνεται από 100 σε 150 ευρώ για τους μαρμαροτεχνίτες και από 50 σε 150 ευρώ για τους επαγγελματίες ταφής και εκταφής. Για παραβάσεις του κανονισμού, το πρόστιμο των 300 ευρώ προβλέπεται να ανέβει στα 500 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση μέσα στο ίδιο έτος και στα 1.000 ευρώ για την τρίτη. Η εισήγηση προβλέπει επίσης απαλλαγές για την ταφή και την εκταφή εμβρύων, βρεφών και παιδιών σε ειδικούς χώρους, με χωριστή χρέωση 20 ευρώ όταν η εκταφή γίνεται από ιδιώτη. Στα Αρφαρά, τη Θουρία και τον Άρι προτείνεται ειδικό ετήσιο τέλος οστεοθήκης 20 ευρώ, έναντι της γενικής τιμής των 30 ευρώ.

Για τους οικογενειακούς τάφους στα λοιπά κοιμητήρια προτείνεται ετήσιο τέλος 100 ευρώ, έναντι της γενικής χρέωσης των 200 ευρώ. Μείωση προβλέπεται και για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας. Συγκεκριμένα, για χρήση μίας σχολικής αίθουσας, η χρέωση πέφτει από 150 σε 50 ευρώ την ημέρα. Στις χρεώσεις των ακινήτων, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Η εισήγηση προτείνει ενιαίο συντελεστή 0,077% επί της αξίας του ακινήτου σε όλο τον Δήμο. Το αν η επιβάρυνση για έναν ιδιοκτήτη θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη σε σχέση με το 2026 εξαρτάται από τα στοιχεία του ακινήτου.

Οι παραπάνω διαφορές προκύπτουν από μια πρώτη αντιπαραβολή των εγκεκριμένων τελών του 2026 με τις χρεώσεις που προτείνει η εισήγηση για το 2027. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να δοθούν διευκρινίσεις για το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη οι προτεινόμενες αλλαγές.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Παράλληλα, με ξεχωριστή εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας προτείνει ελαφρύνσεις για ευάλωτους δημότες και κατοίκους, αποκλειστικά για την κύρια κατοικία τους. Δικαιούχοι προτείνεται να είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ, οι τρίτεκνες με εισόδημα έως 30.000 ευρώ και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

Για τις κατηγορίες αυτές προτείνεται ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού να οριστεί στο 20% του κανονικού συντελεστή, δηλαδή να μειωθεί κατά 80%. Η εισήγηση αναφέρεται και σε ελάφρυνση για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους και οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τριμελή επιτροπή του Δήμου. Για τον έλεγχο του εισοδηματικού ορίου θα λαμβάνεται υπόψη, για κάθε μέλος της οικογένειας, το υψηλότερο ποσό μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος.