Το ζήτημα των χρεώσεων στο Κεντρικό Κοιμητήριο ξεχώρισε κατά τη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή την επαναφορά των ζωνών διαφορετικής τιμολόγησης για την τριετή ταφή.

Συγκεκριμένα, η ενιαία χρέωση των 180 ευρώ αντικαθίσταται από τρεις διαφορετικές τιμές, ανάλογα με τη ζώνη στην οποία βρίσκεται ο τάφος. Στην Α΄ ζώνη το κόστος αυξάνεται στα 250 ευρώ, ενώ στη Β΄μειώνεται στα 150 ευρώ και στη Γ΄στα 120 ευρώ.

Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την επαναφορά των ζωνών και τη διαφοροποίηση των χρεώσεων στο Κεντρικό Κοιμητήριο.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι στο κοιμητήριο υπάρχουν συνολικά 1.755 χώροι ταφής, εκ των οποίων περίπου 400 ανήκουν στην Α΄ ζώνη. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι για περίπου 1.355 θέσεις ο Δήμος προχωρά ουσιαστικά σε μείωση των τελών, από τα 180 ευρώ στα 150 ή στα 120 ευρώ, ανάλογα με τη ζώνη, ενώ αύξηση προβλέπεται μόνο για τις θέσεις της Α΄ζώνης.

Ο κ. Φάβας αναφέρθηκε και στο πρόβλημα διαθεσιμότητας θέσεων που έχει παρατηρηθεί στο κοιμητήριο, επισημαίνοντας ότι πολλές οικογένειες επιθυμούσαν να επιλέξουν την καλύτερη δυνατή θέση για την ταφή των συγγενών τους, γεγονός που δημιουργούσε αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένους χώρους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφοροποίηση των χρεώσεων επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες οικονομικές επιλογές. Όπως υπογράμμισε, είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα να επιλέγουν θέσεις ταφής με μικρότερο κόστος.