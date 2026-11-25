Το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας της Κ.Ε. "Φάρις" παρουσιάζει την ερχόμενη Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, την καλλιτεχνική έρευνα «Το έδαφος που μας κινεί» της Αννας Τζάκου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η έρευνα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών «Inside Time» του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, έπειτα από επιλογή της δημιουργού μέσω ανοιχτού καλέσματος, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1986, η Αννα Τζάκου διερευνά τη σχέση σώματος, τόπου, μνήμης και χρόνου, αναζητώντας τα ίχνη των χωρικών, κοινωνικών και βιωματικών μετασχηματισμών της πόλης.

Οι σεισμοί δεν αποτελούν αντικείμενο αναπαράστασης, αλλά αφετηρία για την προσέγγιση της πόλης μέσα από όσα θυμόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο την κατοικούμε και τις δυνατότητες να φανταστούμε το μέλλον της. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκε υλικό από ιστορικά αρχεία, επιστημονικές μελέτες, βιβλιογραφικές αναφορές και προφορικές μαρτυρίες. Παράλληλα, η πόλη προσεγγίστηκε βιωματικά, μέσα από περιπάτους, επιτόπια παρατήρηση, κίνηση και αισθητηριακή εμπειρία, με το σώμα να λειτουργεί ως φορέας γνώσης και μνήμης. Η παρουσίαση θα έχει τη μορφή πολυμεσικής σύνθεσης, με φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικές καταγραφές, αρχειακά τεκμήρια, αφηγήσεις και χαρτογραφήσεις. Το υλικό αποτυπώνει τόσο τα ευρήματα όσο και τη διαδικασία της έρευνας, τις διαδρομές, τις συναντήσεις και τα ερωτήματα που προέκυψαν. Στόχος είναι να ανοίξει ένας χώρος συλλογικού προβληματισμού γύρω από τη μνήμη και την κατοίκηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς το μέλλον της πόλης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Αννα Τζάκου είναι θεατρική δημιουργός, καλλιτέχνις περφόρμανς τοπίου και ερευνήτρια καλλιτεχνικής πρακτικής (practice-based research). Το έργο της εξερευνά τις χωρικές και τοπιακές επιστημολογίες μέσα από τις σύγχρονες παραστατικές τέχνες και τις πρακτικές ενσυνειδητότητας (mindfulness). Το 2012 ιδρύει την ομάδα Geopoetics, αναπτύσσοντας περιπατητικές και τοποειδικές (sitespecific) παραστάσεις σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα. Εχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την Athens Biennale και το Αρχείο Καβάφη.