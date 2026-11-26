«Ο "ενήμερος για όλα" κ. Αλέξης Τσίπρας, όπως δήλωσε ο γραμματέας του κόμματός του κ. Χατζηγιαννάκης, δεν μπορεί να κρύβεται άλλο και να παραμένει σιωπηλός μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις για τις δημόσιες συμβάσεις του γραμματέα του κόμματός του», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που γίνονται πλέον πιεστικά όχι μόνο για το Νο 2 της ΕΛΑΣ, αλλά για τον ίδιο προσωπικά.

Άλλωστε, τα στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα από την δημοσιογραφική έρευνα δημιουργούν μείζον πολιτικό, ηθικό αλλά ενδεχομένως και νομικό ζήτημα για τις δημόσιες συμβάσεις που εξασφάλιζε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος κατά δήλωσή του παραχώρησε το 80% των γραφείων κατασκευαστικής του εταιρείας στο κόμμα της ΕΛΑΣ», σημειώνει η κ. Σδούκου.

Επισημαίνει ότι: «Τα γεγονότα είναι συντριπτικά και απαιτούν απαντήσεις:

Ο κ. Χατζηγιαννάκης, παραδέχθηκε δημόσια ότι εταιρείες του ανέλαβαν έργα ύψους 751.775 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, όπου ο Δήμαρχος είναι ταυτόχρονα και συνέταιρός του σε άλλη εταιρεία, την οποία συγκρότησαν λίγους μόλις μήνες πριν εξασφαλίσει τις δημόσιες συμβάσεις από τον δήμο.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε συγκεκριμένες συμβάσεις έργων προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Ο Δήμαρχος-συνέταιρος του κ. Χατζηγιαννάκη κάνοντας επίκληση του κατεπείγοντος προχώρησε σε μία διαδικασία στην οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του newpost.gr, εκλήθησαν και κυρίως κατέθεσαν προσφορά με ελάχιστες εκπτώσεις, μόνο εταιρίες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη.

Δηλαδή, ο αναθέτων Δήμαρχος και συνέταιρος του κ. Χατζηγιαννάκη ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις με μία κλειστή διαδικασία «κατεπείγοντος» και χωρίς δημοσιότητα, στην οποία μετείχαν ενεργά δύο άλλες εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη και οι οποίες «ανταγωνίσθηκαν» μεταξύ τους καταθέτοντας προσφορές με διαφορά μόλις 22 λεπτών, με διαδοχικούς αριθμούς πρωτοκόλλου και με εγγυητικές επιστολές, οι οποίες είχαν εκδοθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία και με διαδοχική αρίθμηση».

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μία εταιρεία κατέθεσε προσφορά με έκπτωση 1% και η δεύτερη εταιρεία, επίσης συμφερόντων Χατζηγιαννάκη, έκπτωση 1,59% λαμβάνοντας την σύμβαση χάρη στη διαφορά του 0,59%, καθώς μία τρίτη εταιρεία, που είχε κληθεί δεν κατέθεσε καν προσφορά.

Από όσα παραδέχθηκε ο κ. Χατζηγιαννάκης και από τα νεότερα δημοσιεύματα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα από τον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ κ. Τσίπρα:

1) Αφού ήταν ενήμερος για όλα, ο κ. Τσίπρας γνώριζε για τη διαδικασία των συμβάσεων που εξασφάλιζε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκης στον Δήμο Στυλίδας, όπου ο Δήμαρχος ήταν και συνέταιρος σε άλλη εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη;

2) Γνώριζε ο κ. Τσίπρας ότι σε συγκεκριμένες «κατεπείγουσες» διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις του Δήμου Στυλίδας συμμετείχαν μόνο εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη για να λάβουν το έργο; Ελέγχθηκε εάν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη είχαν καταρτιστεί ανεξάρτητα; Πώς εξηγούνται οι διαδοχικοί αριθμοί πρωτοκόλλου και οι διαδοχικοί αριθμοί των εγγυητικών επιστολών των δύο εταιρειών;

3) Με ποιο σκεπτικό ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε την χρήση των γραφείων κατασκευαστικής εταιρίας του κ. Χατζηγιαννάκη για να στεγαστούν υπηρεσίες και το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ; Έχει καταγραφεί οικονομικά αυτή η παροχή και πώς; Ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης επιβεβαίωσε ότι παραχώρησε δωρεάν χώρους της κατασκευαστικής του εταιρείας στο κόμμα, χωρίς επίσημο παραχωρητήριο, και ότι ο κ. Τσίπρας είναι ενήμερος.

Τελικά κ. Τσίπρα, εσείς, που όπως είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, τα γνωρίζατε όλα, για πόσο καιρό θα κρύβεστε ακόμα;», καταλήγει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

ΑΠΕ