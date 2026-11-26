Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει η αξιοποίηση του Αεροδρομίου Τριόδου ως Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Προχθές Τρίτη στο Δημαρχείο Μεσσήνης, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος υπέγραψε το ιδιωτικό συμφωνητικό υπεκμίσθωσης εδαφικής έκτασης 73,137 στρεμμάτων από το μισθωμένο στον Δήμο Μεσσήνης 380 στρεμμάτων Αεροδρομίου Τριόδου, με το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “Λέσχη Ντράκστερ Οδηγών Ελλάδος (ΛΕ.Ν.Ο.Ε.)”, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οπως επισημαίνεται στο συμφωνητικό, “το εν λόγω μίσθιο παραχωρείται με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία, διαμόρφωση, λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (πίστα ταχύτητας αγώνων ατομικής επιτάχυνσης dragster, χώροι τεχνικού ελέγχου, κερκίδες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αναψυχής). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της χρήσης του μίσθιου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του υπεκμισθωτή και την τελική έγκριση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να μην παρακωλύουν

την χρηστικότητα του Αεροδρομίου, ώστε τούτο να παραμένει πλήρως λειτουργικό και κατάλληλο για άμεση χρήση από την Πολεμική Αεροπορία, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση, επισκευή και διατήρηση όλων των εγκαταστάσεων (διάδρομο προσγείωσης, δάπεδα στάθμευσης, κτίρια και λοιπή υποδομή), σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Α., η οποία διατηρεί δικαίωμα τακτικών επιθεωρήσεων.

Η διάρκεια της παρούσας υπεκμίσθωσης ορίζεται σε 9 έτη, και θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του ένατου

(9ου) μισθωτικού έτους αυτοδίκαια. Η διάρκεια τελεί υπό την απόλυτη αίρεση της ισχύος της κύριας σύμβασης παραχώρησης με το ΓΕΑ/ΜΤΑ.

Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της υπομίσθωσης για επιπλέον 3 χρόνια κατόπιν αίτησης του υπομισθωτή και υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η κύρια σύμβαση παραχώρησης του Α/Δ Τριόδου προς τον Δήμο Μεσσήνης, εφόσον επιβεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των όρων της αρχικής υπεκμίσθωσης.

Το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 10.100 ευρώ. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη. Από την έναρξη του τρίτου μισθωτικού έτους και εφεξής, μέχρι και τη λήξη της σύμβασης υπεκμίσθωσης, το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό, όπως έχει διαμορφωθεί. Το πρώτο ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί προκαταβολικά και ολοσχερώς πριν την υπογραφή της σύμβασης υπεκμίσθωσης”.

Γ.Σ.