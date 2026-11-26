Το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Λέοπολντ» παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μέθεξη έως τις 13 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε σκηνοθεσία Πέτρου Κλάδη.

Πρόκειται για ένα έργο σύγχρονου πολιτικού θεάτρου, με αιχμηρή γραφή, χιούμορ και ανατροπές, που θέτει ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την ευθύνη και τις προσωπικές επιλογές.

Μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις και αντιφατικούς χαρακτήρες αναδεικνύονται πλευρές της ανθρώπινης φύσης, ενώ το κοινό καλείται να αναμετρηθεί με τις δικές του βεβαιότητες. Στις παραστάσεις της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου θα παραβρεθεί ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος θα συνομιλήσει με τους θεατές μετά το τέλος των παραστάσεων για το έργο και τα ερωτήματα που θέτει. Την αφίσα και το έντυπο υλικό επιμελήθηκαν ο Ηλίας Κουρούπης και η Ευρυδίκη Κουμανάκου. Τον ήχο χειρίζεται ο Γιώργος Ζωντανός, τους φωτισμούς η Χρυσούλα Ροδίτη, ενώ τις κατασκευές έχει αναλάβει ο Αντώνης Καζάκος. Το teaser και τη βιντεοσκόπηση επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος. Ερμηνεύουν οι Φώτης Ανυφαντής, Βίκυ Ασημακοπούλου, Ηλίας Δαρσακλής, Δημήτρης Δημέας, Κέλλυ Καρμοίρη, Μαίρη Κασιδάκη, Περσέας Κλάδης, Πέτρος Κλάδης, Γιάννης Κορατζόπουλος, Ευρυδίκη Κουμανάκου, Ηλίας Κουρούπης, Φρόσω Ματσούκα, Δήμητρα Νίκα, Σταυρούλα Νικολοπούλου, Μπάμπης Παπαϊωάννου, Ιάκωβος Πετροπουλέας, Παναγιώτης Σιώρας, Δέσποινα Σκάρπα, Έβελυν Σκαρπαλέζου, Μαρίκα Συκάκη και Βάσω Τριανταφυλλίδη. Η παράσταση εντάσσεται στον εορτασμό των 21 χρόνων παρουσίας της ομάδας στα θεατρικά δρώμενα της πόλης.

Οι παραστάσεις δίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ. Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6936806437.