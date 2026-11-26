Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιάννη Σούλη, αποφοίτου του σχολείου, με τίτλο «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου…: Η πόλη των ονείρων μου. Μια ενήλικη “ματιά” στα εφηβικά δρώμενα - Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Γυμνάσιο Παραλίας και ο συγγραφέας. Ιδιαίτερη σημασία είχε για το σχολείο, καθώς το βιβλίο είχε ήδη διανεμηθεί, πριν από επτά μήνες, στις βιβλιοθήκες των Γυμνασίων και Λυκείων της Μεσσηνίας, με τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Στις σελίδες του ο συγγραφέας επιστρέφει στα εφηβικά του χρόνια στην Καλαμάτα, όπου έφτασε το 1965, αναζητώντας μια νέα αρχή.

Μέσα από προσωπικές αναμνήσεις αναδεικνύει τη στήριξη που δέχθηκε από ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, στους οποίους και αφιερώνει το βιβλίο. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για την ενίσχυση ενός ή δύο μαθητών του σχολείου που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, παρουσίασε έξι εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα σχολεία, εφόσον εγκριθούν. Για το βιβλίο μίλησαν ο Γιάννης Σόλαρης, επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Μεσσηνίας, και ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ψυχολόγος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας.

Ο συγγραφέας παρουσίασε επίσης το έργο του, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλίας. Αποσπάσματα διάβασαν η εγγονή του συγγραφέα Εύη Σούλη, μαθήτρια του Γυμνασίου, και ο Γιάννης Κιούπης, μαθητής Δημοτικού. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε από μουσική και τη συμμετοχή των πέντε εγγονιών του συγγραφέα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων.