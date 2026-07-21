Σε φόρουμ του ΟΗΕ ο Καφαντάρης

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Κεντρική Ενωση, η παρουσία της ΚΕΔΕ στο διεθνές αυτό φόρουμ ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των πόλεων, την κλιματική προσαρμογή, τη δημοκρατική συμμετοχή και την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, ο κ. Καφαντάρης, εκπροσωπώντας την ελληνική πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και εκπρόσωπος του UCLG, συμμετείχε σε παράλληλη εκδήλωση του Φόρουμ, στις 10 Ιουλίου, με αντικείμενο την επιτάχυνση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 11 για βιώσιμες, συμπεριληπτικές και ανθεκτικές πόλεις.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση του Στόχου 11 δεν αποτελεί πλέον μόνο έναν αναπτυξιακό στόχο, αλλά μια θεμελιώδη πρόκληση διακυβέρνησης, καθώς οι πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την κλιματική αλλαγή, τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις υγειονομικές κρίσεις και τις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες.

Όπως τόνισε, η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς ένας ακόμη στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. “Καμία πόλη δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά βιώσιμη, εάν δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους και να εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γ.γ. της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι η ανθεκτικότητα ξεκινά από το τοπικό επίπεδο, καθώς κάθε Δήμος αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και ταυτόχρονα είναι το πρώτο επίπεδο διακυβέρνησης που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πριν αυτός εκδηλωθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική εμπειρία από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές και τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη, η προετοιμασία και η συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης αποτελούν τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην ιδιότητά του ως εισηγητή της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές: οι ανθεκτικές κοινωνίες δεν οικοδομούνται μόνο με την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, αλλά με επένδυση στην πρόληψη πριν αυτές συμβούν.

Ο κ. Καφαντάρης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε κάθε σχέδιο βιώσιμης αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τη σταθερή πρόσβαση των τοπικών αρχών σε χρηματοδοτικούς πόρους, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, δορυφορικών δεδομένων, Τεχνητής Νοημοσύνης και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και την ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των διεθνών δικτύων συνεργασίας μεταξύ πόλεων, όπως το Making Cities Resilient 2030, το UCLG και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών και τη μετατροπή των παγκόσμιων δεσμεύσεων σε πραγματικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

“Η επιτυχία της Ατζέντας 2030 δεν θα κριθεί μόνο στις διεθνείς αίθουσες. Θα κριθεί στις πόλεις μας, στις γειτονιές μας και στις τοπικές κοινωνίες. Εκεί όπου οι παγκόσμιες δεσμεύσεις μετατρέπονται σε καθημερινές πολιτικές. Γιατί η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται την ημέρα της καταστροφής. Χτίζεται κάθε ημέρα πριν από αυτήν”, κατέληξε ο κ. Καφαντάρης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Στο περιθώριο των εργασιών του πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, ο γ.γ. της ΚΕΔΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από άλλες χώρες, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες για τις κοινές προκλήσεις των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ - πρέσβη Αγλαΐα Μπαλτά, καθώς και με τον επίσκοπο Αθηναγόρα στην Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.