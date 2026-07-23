Αναθεώρηση του νόμου πριν στεγνώσει η μελάνη: Αλλάζει η ρύθμιση για άμισθους αντιδημάρχους

Εκδόθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο η εγκύκλιος (με αριθμό 15, Α.Π. 40976/21/7/2016) που αναμενόταν και ρυθμίζει αναλυτικά τα ζητήματα των αντιδημάρχων.

Ιδιαίτερα αυτό των άμισθων αντιδημάρχων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν μπορούσαν να οριστούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δημοτικού συμβούλου Μεσσήνης Βασίλη Γεωργακλή.

Για το θέμα αυτό η εγκύκλιος του υπουργού αναφέρει:

“Μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου άμισθοι αντιδήμαρχοι δύναται να είναι και πρόσωπα τα οποία ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή δημόσια υπαλληλικά καθήκοντα. Επιπλέον, οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθία, έξοδα παράστασης και την 7 παρ. B του άρθρου 773 Κ.Τ.Α., 8 παρ. Β του άρθρου 773 του Κ.Τ.Α., 9 παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 5321/2026 (Α΄ 114) ειδική άδεια του άρθρου 297 Κ.Τ.Α., ούτε τίθενται σε αναστολή καθηκόντων του άρθρου 294 Κ.Τ.Α. Επομένως, οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζονται στη θέση των άμισθων αντιδημάρχων μπορεί να είναι πρόσωπα, των οποίων το επαγγελματικό ή εργασιακό καθεστώς τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων του αντιδημάρχου, χωρίς την χορήγηση των διευκολύνσεων που προβλέπονται για τους έμμισθους αντιδημάρχους.

Πέραν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι το αξίωμα του άμισθου αντιδημάρχου δεν αναιρεί την πρωτογενή ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου, επισημαίνεται ότι οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δικαιούνται τη χορήγηση κάθε προβλεπόμενης ειδικής άδειας και αποζημίωσης που συναρτάται με την ιδιότητα αυτή. Για παράδειγμα δικαιούται την χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ.2 του άρθρου 298 Κ.Τ.Α. για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων καθώς και την αντίστοιχη αποζημίωση του άρθρου 299 Κ.Τ.Α., σύμφωνα πάντα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση προβλέψεις”.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται:

“Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr, καθώς και στα στελέχη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται κατωτέρω (όνομα, τηλέφωνο): Διαμάντη Μαρία 213 136 4390, Αντωνίου Δημήτρης 213 136 4346, Βρεκούση Αθηνά 213 136 4360, Γεωργακοπούλου Παρασκευή 213 136 4337, Ζαγορίτης Λάζαρος 213 136 4309, Κουλουράς Κωνσταντίνος 213 136 4308, Ντάβα Ρένια 213 136 4027.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisiaytodioikisi/thesmika-themata-organosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimonantidimarchoi

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα εγκύκλιο, η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2028, αποσκοπώντας στην παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του θεσμού του «Αντιδημάρχου» κατά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του Κώδικα μέχρι τη λήξη της ως άνω περιόδου”.

Για τους δήμους της Μεσσηνίας προβλέπονται:

Καλαμάτας 11 αντιδήμαρχοι (8 έμμισθοι – 3 άμισθοι).

Δυτικής Μάνης 5 αντιδήμαρχοι (4 έμμισθοι – 1 άμισθος).

Μεσσήνης 9 αντιδήμαρχοι (7 έμμισθοι – 2 άμισθοι).

Οιχαλίας 7 αντιδήμαρχοι (5 έμμισθοι – 2 άμισθοι).

Πύλου – Νέστορος 8 αντιδήμαρχοι (6 έμμισθοι – 2 άμισθοι).

Τριφυλίας 11 αντιδήμαρχοι (8 έμμισθοι – 3 άμισθοι).