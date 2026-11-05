Σημαντική συνάντηση για την Αυτοδιοίκηση - Παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη ξεκινά στην Καλαμάτα το Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι εργασίες του οποίου θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Elite City Resort».

Ενα ιδιαίτερα σημαντικό Συνέδριο για το μέλλον τη Αυτοδιοίκησης.

Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει νωρίτερα σειρά επισκέψεων σε εγκαταστάσεις και έργα της Μεσσηνίας, ενώ αναμένεται να εξαγγείλει την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου στα Παλιάμπελα Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψής του, στις 10.30 π.μ. θα βρεθεί στο οικοτροφείο στη Μερόπη και στις 11 π.μ. θα επισκεφθεί θερμοκήπιο στην Οιχαλία.

Στις 11.45 π.μ. θα επισκεφθεί τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, η διαχείριση του οποίου πρόκειται να παραδοθεί επισήμως τη Δευτέρα στον παραχωρησιούχο, την εταιρεία «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.».

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει στάση σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών.

Στις 12.30 μ.μ. θα παραστεί σε εκδήλωση στον βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και την εξαγγελία για το νέο κλειστό γυμναστήριο στα Παλιάμπελα.

Στη 1 μ.μ. το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπατο στο κέντρο της Καλαμάτας, ενώ στις 5.30 μ.μ. ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο «Elite City Resort».

Στο τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα συμμετάσχουν υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Στις εργασίες θα μιλήσουν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσης ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη και Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.